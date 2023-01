L’associazione culturale “Rareca” riempie di arte il Castello di Felitto con danza, musica e performance artistiche.

Danza, musica, performance artistiche e laboratori per bambini. Oggi pomeriggio (4 gennaio) dalle ore16,30 alle 17,30, al Castello di Felitto (in provincia di Salerno), si potrà assistere a “Paesaggi sonori in tour” (ingresso gratuito), un progetto artistico performativo firmato che ha debuttato la scorsa primavera con il sostegno del Campania Teatro Festival 2022.

L’iniziativa – organizzata dall’associazione “Ràreca” in collaborazione con l’associazione culturale “Vibrazioni Culturali” – è ideata e organizzata da Elena Paola Dragonetti, Daniele Brenca, Discollettivo, Davide Voza e nasce con l’obiettivo di abitare e far rivivere con l’arte un luogo, come il Castello di Felitto, che sembra essere addormentato nellastagione invernale

“Paesaggi sonori vuole essere un contenitore dove sperimentare molteplici interconnessioni tra musica e danza, suoni e movimenti, nell’intento di abitare insieme, coabitare e condividere luoghi vuoti, abbandonati o disabitati dall’umano – hanno spiegato Elena Paola Dragonetti e Daniele Brencadell’associazione “Rareca” – Èuna comunità multiforme di musicisti, danzatori, artisti e performer che si incontrano per il piacere di stare insieme e condividere la propria pratica con un pubblico invitato per l’occasione.

L’associazione culturale “Ràreca” promuove da due anni un programma di residenza artistica, a cominciare dal centro storico di Capaccio Capoluogo, che accoglie artisti e artiste italiani e internazionali con l’obiettivo di mettere in sinergia comunità artistica e comunità locale durante tutto l’anno, ospitando pratiche di relazione, ascolto e ricerca, all’interno di un territorio “vergine”. Il progetto artistico “Erratica” vuole essere contenitore di una convivenza tra persone, luoghi, animali e storie. “Erratica” è frutto di una ricerca su modalità dolci di produzione e progettazione artistica e cerca in Cilento una casa per sperimentare nuovi modelli di condivisione di vite e lavoro.