Masterclass di strumenti a percussione a Bosco di San Giovanni a Piro.

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎, 𝑖𝑙 4/5/6 𝐺𝑒𝑛𝑛𝑎𝑖𝑜 2023 si svolgerà 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑑𝑖 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑎l 𝑀. Pasquale Bardaro docente della cattedra di Strumento a Percussione delConservatorio di Avellino e Percussionista presso il Teatro San Carlo di Napoli 𝑒 dal 𝑀. Franco Cardaropoli Percussionista presso il Teatro San Carlo di Napoli.

L’iniziativa è rivolta a tutti i musicisti che hanno l’interesse di perfezionare i propri studi in campo musicale affidandosi alla preparazione e professionalità dei migliori docenti provenienti dal panorama nazionale ed internazionale.

Ad organizzare la tre giorni è l’associazione di Promozione Sociale “Pietro Mascagni “ composta da: Prof.ssa Paladino Tatiana, Prof. Francesco Bronzo, Prof. Simone Loffredo con la collaborazione artistica del Prof. Gerardo Bovi.

L’Associazione nasce con lo scopo di promuovere iniziative volte allo sviluppo e all’accrescimento culturale nel mondo della musica, con una particolare attenzione rivolta al territorio e alle nuove generazioni.

Il progetto “Il cammino della musica espressione ed emozione” si articolerà attraverso una serie di Masterclass con cadenza mensile, coinvolgendo man mano l’ampio scenario del mondo musicale.

La location scelta per lo svolgimento dell’evento è la struttura ricettiva “IlRifugio del contadino” situata a Bosco fraz. Di san Giovanni a Piro, che a sua volta porta avanti un progetto di ospitalità, enogastronomia, amore per l’arte e appartenenza al territorio: alle radici culturali e alle prospettive di vita che ad esso si legano attraverso il lavoro di Isabella Gregorio, Cesare Siboni e Antonio Gregorio.

“Gli allievi delle varie masterclass oltre a svolgere il loro corso di perfezionamento conosceranno il nostro territorio – dichiara Tatiana Paladino musicista e coordinatrice dell’evento – e verranno guidati alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche che esso offre. Nelle Masterclass verranno proposti dei meeting serali che accenderanno l’attenzione sul mondo dell’arte con il Prof. Cesare Siboni: “l’arte incontra la musica” in Collaborazione con Accademia del Cilento; e “insegnare a vivere” tratto dal libro di Edgar Morin, una riforma dell’educazione volta a preparare gli individui ad affrontare il rischio, le incertezze e la complessità della vita quotidiana con il Prof. Gerardo Bovi”.

Alla fine di ogni percorso i docenti e gli alunni offriranno gratuitamente un concerto che sarà la sintesi del lavoro svolto durante la loro permanenza alla masterclass. Ci sarà una particolare attenzione alle nuove generazioni perché ogni masterclass coinvolgerà un pubblico di giovanissimi dai 7 ai 12 anni, in un’esperienza di body percussion e propedeutica musicale per avvicinare i bambini al mondo della musica, dandogli la possibilità di conoscere i vari strumenti musicali presenti in struttura e i vari docenti che faranno ascoltare brevemente le caratteristiche dei vari strumenti.

La serata finale per l’appuntamento di gennaio con la masterclass degli strumenti a percussione è fissata per venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Rocco a Bosco (Sa).