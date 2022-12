“L’Arte che s’indossa”: quattro talentuose donne creative salernitane alla “Fidapa” di Salerno.

Per celebrare la creatività al femminile è stata organizzata , nella grande sala del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, dalla Sezione “Fidapa di Salerno”, presieduta dalla dottoressa Dina Crimaldi Oliva, una sfilata “L’Arte che s’indossa” a cura di alcune giovani donne creative salernitane presentate, con grande professionalità, da Agnese Attianese che ha evidenziato il grande talento delle quattro stiliste: Stefania Mazziotti, de “Le creazioni di Stefy”, che realizza bigiotteria fatta a mano con la tecnica del pizzo chiacchierino a navetta: orecchini, bracciali, collane dalla forma originale; gioielli realizzati con pietre rosse, o viola, o verdi , con l’aggiunta di coralli e pizzo chiacchierino. Di grande effetto gli orecchini “Red Passion” dalla forma originale e audace, realizzati con pietre rosse. L’artista orafa Angela Gentile che dal 1987 lavora nel campo della gioielleria realizzando dei gioielli – sculture, utilizzando anche materiali poveri ed elementi naturali recuperati: metallo, cartapesta macerata, pigmenti naturali, terre tintoree e resina; frammenti di fibra legnosa e bronzo abbinate con pietre preziose, argento e perle. Le sue creazioni: anelli, orecchini, pendenti, sono delle vere e proprie opere d’arte come l’anello – scultura “Inno alla Gioia” ispirato dalle note dell’inno di Beethoven che è stato selezionato per il “Premio Incinque Jewels” durante il prestigioso evento internazionale “Roma Jewelry Week” 2021 che valorizza e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo. L’architetto Lucia Cerullo che, con il suo logo “LC Creazioni”, realizza borse artigianali lavorate a mano con l’uncinetto e borse tessute in rete, ha presentato le sue creazioni: maxi e mini bag lavorate in rete o in feltro; secchielli, pochette da portare a spalla e anche da polso. Originale e innovativa la pochette di tulle rossa da portare a spalla “Étoile rossa” di grande eleganza e unicità. Mariella Marotta, in arte Maria De Dominicis, realizza sciarpe, foulard, stole e casacche in seta, cucite e dipinte a mano, utilizzando le tecniche Serti e Batik. Mariella ha fatto sfilare le modelle della serata con i suoi “abiti abitati”. Straordinario il suo abito “Il Pavone”, sintesi di stile ed estro pittorico che rappresenta la quintessenza della “Maison De Dominicis”. Modelle per una sera sono state: Adriana Tondini, Anna De Gennaro, Antonietta Glielmi, Carla Ingenito, Carmen Cosma, Maria Pia Gallotta, Maria Pia Gervaso, Simona Pinto, Stefania Lanzara, Veranina Ciao che, truccate da Elena Curcio, con la supervisione dell’assistente all’evento Stefania Martucciello, hanno sfilato sulle note della musica proposta da Michele D’Andrea. A premiare le donne creative protagoniste della serata sono stati il dottor Giovanni Ricco, presidente del “Circolo Canottieri Irno”, e la Vicesindaca del Comune di Salerno, la dottoressa Paky Memoli, sempre vicini alle iniziative delle associazioni che valorizzano le eccellenze del territorio. A portare i saluti del Sindaco di Eboli, Mario Conte, e del Presidente della Provincia Franco Alfieri, è stato il Consigliere Comunale e Provinciale Antonio Alfano. (Foto di Pasquale Marotta).

Aniello Palumbo