Mercato Marchesa, sabato 17 e domenica 18 al Dopolavoro Ferroviario.

Dopo le “stazioni” di Parco Pinocchio, Tenuta Porta di Ferro, Marittima e Terzo Tempo Village, il treno della creatività si ferma nel centro della città. Next stop per Mercato Marchesa, il terzo concept store itinerante d’Italia aperto a tutte le forme di innovazione, sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 10.30 alle 21, al Dopolavoro Ferroviario di via Dalmazia a Salerno.



Tra le vecchie locomotive e gli ampi spazi al coperto l’upcyling di designer, collezionisti, artigiani e artisti, che proporranno il riutilizzo creativo, ieri fenomeno di nicchia, oggi una strategia economica innovativa, diffusa anche nelle grandi case di moda, grazie a quel twist che fa di un capo un pezzo da collezione. La nuova tendenza, con il recycling, risponde alle caratteristiche di sostenibilità, economia circolare e unicità che i consumatori ricercano.

Tingendosi del nuovo trend Mercato Marchesa conferma di essere sempre al passo con i tempi e si restituisce nuovamente ai salernitani come quell’appuntamento formato family tra i più attesi ormai da quattro anni. In programma infatti anche laboratori didattici e workshop per bambini, angoli dedicati al riciclo, street food, musica e buon vino. Dietro le quinte del week end le ideatrici Francesca Matera e Adriana Sannini che, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, sono riuscite a dare continuità al primo market creativo del Sud Italia.

«Da tempo ci piace sottolineare che Mercato Marchesa è molto più che un mercato. L’idea, che anno dopo anno prende sempre più forma, è quella di un contenitore di attività, un punto di incontro di idee, di sperimentazione, un’opportunità di aggregazione e confronto tra chi produce e chi acquista, un momento di scambio che sia sempre figlio del tempo», dicono le tre donne (col) Marchese che nel binomio cultura – imprenditoria riconoscono l’anima del loro progetto.

Il prossimo step di Marchesa è infatti trasmettere il concept che unisce tutti gli espositori: creare cose nuove da quello che già abbiamo, l’upcycling, salverà il Pianeta. Il fenomeno è sempre più in uso, sia tra privati appassionati di fai da te, sia tra grandi designer e testimonial del tessile, che utilizzano materiali di scarto, tessuti e oggetti destinati ad essere buttati, per crearne nuovi, magari di funzionalità differenti ma che acquisiscono un valore maggiore dell’oggetto vecchio in origine.

Chiamata a raccolta dunque per appassionati, collezionisti ed espositori che anche questa volta vengono da tutta Italia. Alle porte una domenica speciale: Marchesa è un‘opportunità non solo per chi espone ma anche per chi decide di prendervi parte come semplice curioso, assetato del bello, del relax, del buon cibo e della buona compagnia.

Al caldo il Bar Barattolo di Trucillo e nella confort zone della palestra anche l’esibizione di vari dj, tra cui spicca Tonico 70, L’artista, pilastro della scena hip hop italiana, (ha appena pubblicato il suo nuovo album), è da sempre presente nella cultura musicale black a 360° e in consolle di Mercato Marchesa fin dalla prima edizione.

INFO UTILI Il Dopolavoro Ferroviario è in via Dalmazia a Salerno. L’ingresso, consentito dalle 10.30 alle 21, è gratuito.