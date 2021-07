L’Aci Salerno porta a Giffoni il pilota di Formila 1 dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.

Antonio Giovinazzi il giovane pilota di Formula1 ha partecipato con Aci Salerno al Giffoni Film Festival 2021.

Un momento particolarmente emozionante ha letteralmente trascinato l’entusiasmo dei giovani giurati del Giffoni Film Festival edizione 2021 riunti nella grande Sala Blu.

Dopo l’introduzione del Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi ed il saluto del Presidente dell’Aci Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, l’attenzione è stata tutta per Antonio Giovinazzi il quale ha parlato ai numerosi Giffoners presenti del suo impegno e della sua determinazione per raggiungere i suoi tanti obiettivi, dai kart guidati quando aveva solo tre anni fino ad arrivare alla Formula1 e alle tante sfide che ancora lo attendono.

Giovinazzi ha saputo coinvolgere ed animare la platea, seppur collegato in videoconferenza, offrendo gli stimoli giusti ai ragazzi rispondendo anche alle numerosissime domande interessanti, tecniche e anche insidiose, ma soprattutto ha saputo trasmettere ai giovani riuniti a Giffoni l’entusiasmo per lo sport e per la vita, nel pieno rispetto delle regole.

Di grande impatto le parole del Presidente della Commissione Karting nazionale di Aci Sport – Ferdinando Parisi – il quale ha illustrato le tante attività che Aci organizza in tutta Italia per promuovere lo sport automobilistico sin dalla più tenera età. Presente all’incontro anche l’Avv. Salomone Bevilacqua della Giunta Sportiva nazionale di Aci Sport che ha voluto sottolineare la costante correttezza in gara di Antonio Giovinazzi ed il comportamento leale e sportivo che tutti dovrebbero avere.

Oltre alle interessanti domande dei ragazzi, il Componente della Giunta Sportiva di Aci Sport Simone Capuano ha voluto chiedere a Giovinazzi del suo futuro in Formula 1 essendo in una fase delicata del rinnovo del suo contratto con la Sauber – Alfa Romeo. E anche qui Giovinazzi, con grande correttezza – ha ancora una volta voluto dare una lezione di vita ai ragazzi presenti in Sala, parlando del suo impegno e dei risultati che verranno e che saranno alla base del rinnovo contrattuale con la Scuderia e con la casa automobilistica italiana.

A conclusione dei lavori il Presidente dell’Aci Salerno Demasi ha sottolineato il grande interesse dell’Aci e dell’Automobile Club Salerno a poter incontrare tanti giovani e poter inculcare in loro i valori veri di sport e di vita, non solo con incontri di natura teorica ma anche attraverso esperienze pratiche.

Nel successivo incontro con la stampa, anche il Direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano ha parlato delle tante attività che Aci e Aci Salerno organizzano sul territorio coinvolgendo persone di tutte le età, ma soprattutto incontrando e motivando i giovanissimi verso un cambio culturale per una guida in piena sicurezza per renderli “Ambasciatori della sicurezza stradale” tra i loro coetanei e nelle rispettive famiglie.

Dopo l’incontro con Giovinazzi l’impegno dell’Aci a Giffoni prosegue per tre ulteriori intense giornate con il coinvolgimento di oltre 450 giovanissimi nella guida dei kart in sicurezza, nell’ambito del noto progetto “Karting in piazza” che percorre da diversi anni tutte le piazze d’Italia coniugando teoria, pratica e gioco per una guida più sicura e consapevole, in piena sintonia con lo slogan del GFF di quest’anno – Giffoni ImpACT! Sei tu a decidere cosa è davvero importante per il futuro.