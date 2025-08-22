La Sezione Lipu di Salerno organizza nei giorni 25 e 26 agosto, nel “Parco Nazionale del Cilento / Alburni”, il “Capo Natura Green 2025”.

Anche quest’anno la Lipu, una tra le associazioni ambientaliste più importanti d’Italia e d’Europa che dal 1965 si batte per la protezione degli uccelli, la conservazione della natura, la promozione della cultura ecologica e la tutela della biodiversità, organizza i campi natura per ragazzi, adolescenti e adulti in alcune oasi e riserve Lipu e aree protette del Paese. Anche la Sezione Lipu di Salerno OdV continua a proteggere e a monitorare il grande patrimonio naturalistico e faunistico del territorio salernitano che parte da Postiglione, fino a Sant’ Angelo a Fasanella come ha spiegato il Delegato Provinciale di Salerno della Lega Italiana Protezione Uccelli, Gennario Manzo:” Oggi la Lipu conta oltre 34.000 sostenitori, circa 100 delegazioni e gruppi locali e 1400 volontari attivi sul territorio nazionale. Gestisce 29 oasi e riserve naturali e 9 centri di recupero della fauna selvatica. Svolge progetti nazionali e internazionali e attività di protezione degli uccelli, conservazione della biodiversità, politiche ambientali. Promuove la conoscenza della natura e la cultura ecologica attraverso pubblicazioni, documenti, attività di formazione, eventi. A Salerno la Lipu è presente dal 1972 e i suoi soci sono impegnati in campagne di divulgazione e di ambientale, soprattutto nelle scuole elementari e medie. Durante il campo natura i giovani volontari della Lipu effettueranno molteplici attività: monitoraggio ambientale, installazione nidi in legno per la fauna, installazione tabelle Aib e pulizia dei sentieri. Non mancheranno escursioni e passeggiate nel “Parco Nazionale del Cilento/Alburni”. Noi siamo una grande comunità di soci, volontari, operatori, convinti che l’ambiente abbia un ruolo molto importante per le persone e per la società. Vogliamo un mondo in cui la gente viva in armonia con la natura. Per questo anche in questo agosto 2025, con i giovani volontari della provincia di Salerno, abbiamo organizzato il “Campo Natura Green Estate 2025” che è giunto alla quinta edizione e che si svolgerà nel bellissimo “Parco Nazionale del Cilento/Alburni”, dove una varietà incredibile di organismi, esseri sono tutti legati l’uno all’altro e tutti indispensabili. Anche noi facciamo parte della biodiversità grazie alla quale la Natura è in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana. La Lipu Sez. Salerno continua a proteggere e a monitorare questo grande patrimonio naturalistico e faunistico, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Cilento/Alburni”.

Aniello Palumbo

