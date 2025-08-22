La Sezione Lipu di Salerno organizza nei giorni 25 e 26 agosto, nel “Parco Nazionale del Cilento / Alburni”, il “Capo Natura Green 2025”.

Di
Aniello Palumbo
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

Anche quest’anno la Lipu, una tra le associazioni ambientaliste più importanti d’Italia e d’Europa che dal 1965 si batte per la protezione degli uccelli, la conservazione della natura, la promozione della cultura ecologica e la tutela della biodiversità, organizza i campi natura per ragazzi, adolescenti e adulti in alcune oasi e riserve Lipu e aree protette del Paese.  Anche la Sezione Lipu di Salerno OdV continua a proteggere e a monitorare il grande patrimonio naturalistico e faunistico del territorio salernitano che parte da Postiglione, fino a Sant’ Angelo a Fasanella come ha spiegato il Delegato Provinciale di Salerno della Lega Italiana Protezione Uccelli, Gennario Manzo:” Oggi la Lipu conta oltre 34.000 sostenitori, circa 100 delegazioni e gruppi locali e 1400 volontari attivi sul territorio nazionale. Gestisce 29 oasi e riserve naturali e 9 centri di recupero della fauna selvatica. Svolge progetti nazionali e internazionali e attività di protezione degli uccelli, conservazione della biodiversità, politiche ambientali. Promuove la conoscenza della natura e la cultura ecologica attraverso pubblicazioni, documenti, attività di formazione, eventi. A Salerno la Lipu è presente dal 1972 e i suoi soci sono impegnati in campagne di divulgazione e di ambientale, soprattutto nelle scuole elementari e medie. Durante il campo natura i giovani volontari della Lipu effettueranno molteplici attività: monitoraggio ambientale, installazione nidi in legno per la fauna, installazione tabelle Aib e pulizia dei sentieri. Non mancheranno escursioni e passeggiate nel “Parco Nazionale del Cilento/Alburni”. Noi siamo una grande comunità di soci, volontari, operatori, convinti che l’ambiente abbia un ruolo molto importante per le persone e per la società. Vogliamo un mondo in cui la gente viva in armonia con la natura.  Per questo anche in questo agosto 2025, con i giovani volontari della provincia di Salerno, abbiamo organizzato il “Campo Natura Green Estate 2025” che è giunto alla quinta edizione e che si svolgerà nel bellissimo “Parco Nazionale del Cilento/Alburni”, dove una varietà incredibile di organismi, esseri sono tutti legati l’uno all’altro e tutti indispensabili.  Anche noi facciamo parte della biodiversità grazie alla quale la Natura è in grado di fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana.  La Lipu Sez. Salerno continua a proteggere e a monitorare questo grande patrimonio naturalistico e faunistico, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Cilento/Alburni”.

Aniello Palumbo

 

 

 

 

 

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE