La Salute App: l’innovazione nel settore delle analisi cliniche sbarca a Roccapiemonte

Il mondo delle analisi cliniche si prepara a fare un significativo passo avanti grazie all’innovativa applicazione “La Salute App“, ideata dai Dottori Marco e Giuseppe Ventre e dalla Dott.ssa Imma Galotto. Disponibile per il Centro Analisi Cliniche La Salute a Roccapiemonte e, a partire dalla fine di ottobre, anche per il Centro Diagnostico Ventre a Salerno, questa App promette di rivoluzionare il modo in cui i pazienti prenotano e accedono ai servizi diagnostici.

L’obiettivo principale di La Salute App è rendere il processo di prenotazione e accesso ai servizi di analisi cliniche più efficiente, comodo e accessibile per tutti garantendo un’esperienza utente senza precedenti.

Questa applicazione è stata progettata per semplificare la vita dei pazienti, offrendo loro la possibilità di prenotare le analisi cliniche direttamente dal proprio smartphone. Con un semplice tocco, sarà possibile scegliere tra una serie di pacchetti esclusivi per il monitoraggio periodico dello stato di salute o inviare la propria ricetta medica per selezionare il tipo di analisi necessarie. Inoltre, i pazienti potranno decidere se desiderano effettuare il prelievo presso uno dei due centri o richiedere un servizio di prelievo a domicilio.

Una delle caratteristiche più innovative di La Salute App è la possibilità di consultare la disponibilità per prenotare un appuntamento senza dover ricorrere a una chiamata telefonica. Grazie a un menu intuitivo, i pazienti potranno scegliere la data e l’ora che meglio si adattano alle loro esigenze, il tutto in pochi clic.

Registrandosi e accedendo all’area privata dell’applicazione, i pazienti potranno tenere sotto controllo i propri appuntamenti e quelli dei propri familiari, garantendo una gestione efficiente delle prenotazioni. Inoltre, i risultati delle analisi saranno accessibili in qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone, pronti per essere inoltrati al medico di base o a uno specialista. Questo consentirà ai pazienti di monitorare la propria salute in modo più efficace e di ricevere un’assistenza medica personalizzata in tempo reale.

Il Dott. Marco Ventre e la Dott.ssa Imma Galotto sottolineano con entusiasmo che “La Salute App rappresenta un’innovazione significativa nel settore delle analisi cliniche, mirando a migliorare l’esperienza del paziente e a ottimizzare l’accesso ai servizi diagnostici. Siamo entusiasti di offrire questo strumento ai nostri pazienti presso il Centro Analisi Cliniche La Salute.”

La Salute App rappresenta un passo avanti nel garantire servizi di analisi cliniche all’avanguardia e facilità d’uso per i pazienti. L’innovazione è a portata di mano, proprio nel cuore della Campania.

Dott. Marco Ventre