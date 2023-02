La Salernitana risorge, 3-0 al Monza.

La Salernitana batte 3-0 il Monza in un incontro della 24/a giornata di serie A, un risultato che dà respiro in classifica ai granata dopo tre sconfitte consecutive e segna la prima vittoria di Paulo Sousa, che aveva esordito con una sconfitta con la Lazio.

I campani davanti al loro pubblico si scatenano nella ripresa con Coulibaly, Kastanos e Candreva e riescono ad allontanarsi per il momento dalla zona retrocessione, in attesa degli incontri di alcune rivali.

La prestazione con i brianzoli, al secondo ko consecutivo dopo quello col Milan, fa ben sperare per il futuro. (ANSA).

L’allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta per 3-0 sul Monza. “Siamo ancora molto lontani da quello che possiamo fare. Non siamo tutti bravi dopo una vittoria, di fronte c’era una squdra matura che sapeva cosa fare e che ci ha creato diverse difficoltà. Ci sono riuscite già molte cose che abbiamo provato, soprattutto col pallone. Difensivamente è stato difficile perchè il Monza sa fare circolazione, quando sono chiusi sull’esterno cercano di entrare centralmente con grande mobilità. Abbiamo speso energie ma abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita. Poi dopo il gol di Coulibaly la squadra è cresciuta di fiducia e convinzione, su quello che vogliamo fare. Anche quelli che sono entrati hanno dato ritmo e intensità e hanno fatto bene tatticamente. Si è vista grande intesa tra chi giocava e chi era fuori, insieme al nostro pubblico. Solo camminando insieme possiamo andare avanti, salvarci e poi crescere nel progetto. Si prova sempre a vincere le partite, non sempre ci riusciamo ma è importante anche il modo. Dobbiamo continuare così. I rientri mi danno fiducia, per quello che mi fanno vedere durante la settimane per capire ciò che gli chiedo. In questo modo possiamo mantenere sempre lo stesso livello per tutta la partita. Dobbiamo uscire meglio dalla pressione migliorando il nostro palleggio per avere più controllo del gioco. Candreva? Fa comodo, straordinaria la comunicazione con Kastanos. Quando rientrerà anche Dia, con gli altri come Botheim potremo avere un tridente importante. Per noi è un giocatore intelligente e fondamentale”.