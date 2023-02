Università di Salerno, inaugurazione Modulo di Studi Europei Jean Monnet lunedì 6.

Lunedì 6 marzo 2023, alle ore 10.30, presso l’Aula “Nicola Cilento” del campus di Fisciano (edificio C1), avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del Modulo Jean Monnet “Democracy and the Rule of Law: a new push for European values” (EU-DRAW) coordinato dalla prof. Rossana Palladino, Associato di Diritto dell’Unione europea presso il medesimo Dipartimento, a partire dal seminario sul tema “Advancing EU Values in Internal and External Policies”, organizzata congiuntamente alla cattedra Jean Monnet “Promoting Public Awareness on Enlargement Policy, EU Values and The Western Balkans’ Accession” (EUVALWEB), titolare della cattedra prof. Teresa Russo, Associato di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.

Dopo i saluti del Magnifico Rettore, prof. Vincenzo Loia, del Direttore e del Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, rispettivamente proff. Giovanni Sciancalepore e Francesco Fasolino, i lavori, coordinati dalla prof. Angela Di Stasi, Ordinario di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea e Direttore dell’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia presso il medesimo Dipartimento, saranno introdotti dalle proff. Rossana Palladino e Teresa Russo. Seguiranno le relazioni del prof. Francesco Bestagno, Consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, e dell’ambasciatore Cosimo Risi.

Nel dettaglio, la cittadinanza europea e i valori comuni sui quali si fonda l’Unione sono i temi oggetto di indagine del nuovo modulo Jean Monnet EU-DRAW finanziato dalla Commissione europea al fine di sostenere la ricerca su questioni relative al processo di integrazione europea e attivo presso l’Università degli Studi di Salerno fino al 2025.

Pertanto, a partire dal 3 aprile 2023, avrà luogo un ciclo di 5 seminari, in lingua italiana ed inglese, sul tema “Democracy and the Rule of Law: EU Law Issues” rivolto principalmente agli studenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, ma aperto anche agli studenti di altre discipline e agli operatori del diritto, nonché ai dottorandi e ai giovani ricercatori. A questi ultimi, in particolare, è rivolto l’invito a prender parte attivamente a 4 dei 5 seminari mediante una call for contributions pubblicata sul sito web di EU-DRAW, www.eu-draw.com/.

Per maggiori dettagli e le iscrizioni al ciclo di seminari: eu-draw@unisa.it