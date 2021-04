La Pro Loco Fiscianese lancia la nuova tessera soci per l’anno 2021.

Affidata all’estro e alla creatività dell’artista fiscianese Giuseppe De Martino, la nuova tessera lancia un importante messaggio di speranza e condivisione a tutti coloro che hanno vissuto in maniera intensa il periodo che ha caratterizzato le nostre vite nell’ultimo anno.

“La tessera soci di quest’anno – ci spiega Donato Aliberti, presidente della Pro Loco del comune di Fisciano – vuole lanciare un segnale forte, ovvero quello di non arrendersi nonostante le difficoltà. Così come le rondini annunciano la primavera, così la rondine ritratta dal bravissimo Giuseppe sembra quasi portare via con sé l’oggetto divenuto più usato da tutti noi, la mascherina. Sullo sfondo si stagliano i monti Picentini con il nostro Santuario di San Michele di mezzo”

Gli fa eco Giuseppe de Martino, l’autore dell’opera : “Il concept della tessera si basa su una scena impressa come se fosse uno schizzo, un disegno a matita, così da far percepire il forte messaggio che abbiamo voluto trasmettere. Quando la Pro Loco mi ha contattato, mi ha chiesto di racchiudere la mia esperienza in giro per l’Europa in una tessera che trasmettesse tutte le istanze e le speranze di questo momento, ed è stato per me estremamente piacevole poter veicolare tale messaggio attraverso un’associazione della mia terra”