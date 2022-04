La prima edizione di B.I.TU.S. chiude con 13.000 presenze.

B.I.TU.S. Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica #fuoridallaclasse termina la sua prima edizione con 13mila presenze.

Questo il numero di persone che hanno partecipato a 48 laboratori didattici e attività per bambini e ragazzi, anche all’aperto nel GIVOVA Sport Village, intitolato al main sponsor, 18 conference e 16 momenti, tra spettacoli, presentazioni di libri, di anteprime, di festival e di film, nell’arco dei quattro giorni di BITUS al Real Polverificio Borbonico a Scafati.

“B.I.TU.S. è stato un sogno diventato realtà e il risultato ottenuto, in termini di numeri, ma anche di riscontri dal mondo della scuola e non, ha superato le mie più rosee aspettative – spiega l’ideatore e organizzatore Domenico Maria Corrado -. Non è però questo il tempo di fermarsi: bisogna pensare alla seconda edizione e noi siamo già al lavoro con tutta la squadra che ha reso questo sogno possibile”.

La partecipazione si è allargata anche a chi non è riuscito a essere fisicamente presente a B.I.TU.S.: è stato infatti possibile seguire gli incontri online, attraverso lo streaming dell’Arena Amedeo Maiuri sul sito e sulla pagina Facebook che, assieme all’account Instagram, ha raccontato il salone per la sua intera durata, dal 31 marzo al 3 aprile, con immagini, video e stories i cui protagonisti sono stati soprattutto i ragazzi.

Inoltre, con B.I.TU.S. è stato possibile godere di un’anteprima del bellissimo spazio verde del Real Polverificio Borbonico a Scafati. Il sito è parte del Parco archeologico di Pompei; nel Polverificio sono stati avviati i lavori di riqualificazione che, nel corso dei prossimi mesi, consentiranno di riaprire al pubblico gran parte del parco monumentale con il Viale dei Platani più lungo d’Italia.

B.I.TU.S. – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica fuori dalla classe, appuntamento sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania e dal Comune di Pompei e grazie alla disponibilità degli spazi del Parco Archeologico di Pompei, è un evento ideato e organizzato da Tappeto Volante di Domenico Maria Corrado, con il contributo di Idee in azione e il coordinamento scientifico di BTO Educational, Fund4art e CoopCulture.