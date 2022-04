La Jomi chiude la Regular Season alla Palumbo contro Erice. Coach Avram: “Mi aspetto una buona prestazione da parte di tutto il gruppo”.

Le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno chiudono la Regular Season tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Le ragazze guidate in panchina da coach Laura Avram affronteranno domani (sabato 16 aprile) alle ore 18:30 l’Erice. Sessanta minuti ininfluenti per le sorti del team salernitano, oramai certo del secondo posto ed impossibilitate aritmeticamente dal raggiungere la vetta, blindata nello scorso turno di campionato dalla capolista Brixen.

“Si tratta – afferma il tecnico Laura Avram – dell’ultima gara della stagione regolare, mi attendo una buona prestazione da parte di tutto il gruppo, le ragazze lo devono a loro stesse perché in quest’ultimo periodo stanno lavorando sodo ed anche molto bene. Al termine della stagione regolare ci sarà la pausa per la nazionale e poi anche per l’Under 20, si interromperà il nostro lavoro e questo non gioca sicuramente a nostro favore. Dobbiamo comunque lottare ancora di più ed arrivare preparate alla fase finale della stagione”.

In merito all’avversario il tecnico della Jomi Salerno conclude: “Affronteremo una squadra in grande crescita, il team siciliano si è sicuramente comportato meglio nel girone di ritorno rispetto all’andata. Erice ha dato filo da torcere a tutte le avversarie, non sarà quindi una gara scontata. Ci attende una gara difficile, utile per provare tutto. Sarà importante – conclude Laura Avram – vincere per affrontare nel migliore dei modi i play off scudetto”.