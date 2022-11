La guerra dei colori domenica 6 al Museo di Eboli.

Domenica 6 novembre 2022, a partire dalle ore 10.00, il ManES, Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, in collaborazione con ANGSA Eboli e Università Popolare per la Qualità della Vita, presenta “La guerra dei colori al ManES”, ciclo di laboratori artistici ed inclusivi del progetto Hug Machine, patrocinato dal Comune di Eboli.

Hug Machine è un progetto di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori persone con

Autismo di Eboli, in collaborazione con Università Popolare per la Qualità di Vita, che prende

forma attraverso un calendario annuale di attività laboratoriali, sociali ed artistiche con

l’obiettivo di arricchire il bagaglio di esperienze di bambini e bambine, stimolarne talenti,

autonomie e coinvolgere tutta la comunità di riferimento.

Il tema scelto per l’annualità 2022/2023 si ispira all’opera “La guerra dei colori” dell’artista ebolitano Francesco Cuomo, per provare, attraverso l’arte, ad esorcizzare le paure del nostro tempo, parlare di emozioni ed educare alla pace. Durante il laboratorio verranno

utilizzati prevalentemente il disegno e la pittura, utili in arte e in artiterapie, per acquisire o

potenziare la capacità di entrare in contatto con le emozioni e rappresentarle in una

dimensione fantastica attraverso la forma e il colore.

Insieme a Francesco Cuomo, le attività laboratoriali sono a cura di China Aresu, esperta in

artiterapie integrate, dell’educatrice Maura Palladino e dell’artista Roberto Vitolo.

Il ciclo di laboratori proseguirà ogni giovedì, dalle 18.15 alle 19.30, presso la galleria Anticarte.

La partecipazione all’evento e ai laboratori è gratuita con prenotazione obbligatoria entro sabato 5 novembre (info e prenotazioni: 347 2332242, angsaeboli@angsacampania.it).

Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

(+39) 0828 332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it