La comunicazione sportiva nell’era digitale. A UNISA seminario con Formisano (SSC Napoli).

Si terrà lunedì 15 maggio 2023 (ore 11.30 – 13.30, aula SSC 6/7 Edificio C) il seminario “MediaSport. Processi e attori della comunicazione sportiva”, nell’ambito del ciclo “La Macchina dei Sogni. Sport, media, letteratura” (direzione scientifica di Mario Tirino), organizzato dal Centro Studi “Media Culture Società” e dal Corso di “Media Comunicazione Sport”. A partire dal volume “Sport e comunicazione nell’era digitale. Media, processi, attori” (a cura di L. Bifulco, A. Formisano, G. Panico, M. Tirino, FrancoAngeli, 2023), il seminario affronterà dinamiche e processi della comunicazione sportiva e del marketing nella società digitale contemporanea, con un ospite d’eccezione: Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing SSC Napoli e docente presso l’Università “Federico II” di Napoli e l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

Dopo i saluti di Gennaro Iorio (Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali) interveranno Giovanna Russo (professoressa associata presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna e direttrice della collana “Sport Cultura Società” in cui il libro è pubblicato), Luca Bifulco (professore associato presso l’Università “Federico II” di Napoli e co-curatore del volume), Giancarlo Panico (docente presso l’Università “Federico II” di Napoli e co-curatore del volume), Simona Castellano (Università degli Studi di Salerno, autrice di due saggi), Caterina Galdiero (ricercatrice preso l’Università degli Studi di Salerno) e Maurizio Merico (professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno e coordinatore del CdS in Management delle Attività Sportive e Motorie per il Benessere Sociale).

Modera Mario Tirino (ricercatore presso l’Università degli Studi di Salerno e co-curatore del volume).

Il seminario è parte delle attività didattiche dell’insegnamento di “Media, Comunicazione, Sport”(Prof. Mario Tirino) per il Corso di Laurea Magistrale in Management delle Attività Sportive e Motorie per il Benessere Sociale, Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Ateneo Salernitano.