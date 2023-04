Jomi Salerno, prima sconfitta del girone di ritorno. Al Palasport Brixen passa per 36 – 33.

Nella gara che sanciva il ritorno in campo dopo due settimane di stop, una Jomi Salerno poco incisiva cede il passo al Brixen. Trasferta amara per le salernitane che a Bressanone non riescono a fare proprio il match incappando, a due giornate dalla conclusione della regular season, nella prima sconfitta del girone di ritorno.

Le padrone di casa approcciano bene la partita, appaiono immediatamente determinate, e, complice anche il sostegno del pubblico del Palasport di Bressanone, dopo 90 secondi dall’inizio della gara, passano in vantaggio con Muratovic prima marcatrice. È immediata la reazione della Jomi Salerno che risponde alle altoatesine con la rete del pareggio dell’esperta Lucila Stettler. Dopo pochi minuti all’insegna dell’equilibro sul piano del risultato, nel corso della prima frazione è la squadra allenata da Hubert Noessing a venir fuori, portandosi sul +3 a 7 minuti di gioco. Qualche occasione di troppo fallitasottoporta, infatti,non ha consentito alle salernitane (arrivate alla trasferta in Alto Adige con importanti assenze in organico)di riagganciare le avversarie. Dalla parte opposta, un Brixen guidato dall’ottima Muratovic riesce a mantenere il vantaggio per tutta la prima frazione di gioco. Una fase difensiva non eccellenteda parte della Jomi Salerno consente alle padrone di casa di realizzare il massimo vantaggio al minuto 22: è Giada Babbo in contropiede a portare le sue sul +5 con la rete del 16 – 11. È questa l’inerzia che conduce alla conclusione del primo tempo, a pochi secondi dalla fine è Dalla Costa ad accorciare le distanze con la rete del -2 che chiude la prima frazione sul risultato di 19 – 17. È nuovamente Muratovic a firmare la prima rete del secondo tempo. Giada Babbo è autrice di un’ottima prestazione. Con le salernitane rimaste comunque in partita, dopo il pareggio di Vladimira Bajciova è lei, infatti, ad allungare nuovamente le distanze.Rossomando, poi, scavalca Luchin e prova a correre ai ripari con la rete del pareggio al 34esimo. Il sette di Noessing è spinto dal proprio pubblico: al 45esimo Babbo batte Di Giugno su rigore e porta le sue a +4. Troppo nervosismo in campo da parte delle atlete di Francesco Ancona pregiudica il finale del match: per la Jomi doppio cartellino rosso, con il vicecapitano Dalla Costa e la compagna Lucila Stettler costrette ad accomodarsi in tribuna, sanzionato con un giallo anche il tecnico Ancona. Con la Jomi che prova ad accorciare le distanze, è Muratovic però che piazza il doppio affondo: prima con la porta delle salernitane sguarnita e poi un minuto dopo portando le sue sul +6. In conclusione, da segnalare la rete di Bajciova e il rigore di Rossomando, con la gara che si chiude sul risultato di 36 – 33.

La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo, in occasione dell’ultimo match della regular season, il prossimo sabato 29 aprile quando, alla Palestra Palumbo, affronterà la Securfox Ferrara.

“Abbiamo avuto momenti buoni, non dobbiamo dimenticare che siamo arrivati a questo match con grosse difficoltà a livello di organico. Per ampi tratti di gara in porta ha giocato Sara Di Giugno, abbiamo fatto entrare anche Giada Chianese e, soprattutto, erano assenti il capitano Pina Napoletano e Rocio Squizziato. – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -.In generale, però, siamo sempre stati in partita, abbiamo pareggiato portandoci sul 31 – 31 poi ci siamo innervositi, abbiamo mollato e non le abbiamo più prese. Ora dobbiamo recuperare chi oggi non era disponibile, ma comunque è stato positivoaver schiarato alcune delle atlete meno impiegate. Per affrontare la fase dei playoff, infatti, avremo bisogno di tutte, ho bisogno dei cambi e che ognuna di loro si faccia trovare pronta”.

Brixen – Jomi Salerno 36 – 33 (19-17)

Brixen: Muratovic 12, Eder 1, Hilber, Saranovic 3, Pruenster, Di Pietro, Vegni 5, Put 3, Habicher 1, Babbo 8, Luchin, Hofer, Rabanser, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler

All. Hubert Noessing

Jomi Salerno:Dalla Costa (VK) 8, Rossomando 7, Avagliano, Cirino, Di Giugno, Stettler 5, Bajciova 3, Manojlovic 6, Napoletano (K), Chianese, Pereira, Lauretti Matos 4.

All. Francesco Ancona

Arbitri:Di Domenico, Fornasier