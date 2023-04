Internet/Giochi pericolosi: Liceo De Filippis Galdi e Lions Club Cava-Vietri Distretto 108YA sulle dipendenze.

“Internet/Giochi pericolosi”. E’ il tema dell’incontro promosso dal Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni d’intesa con il Lions Club Cava-Vietri Distretto 108YA, nell’ambito del progetto educativo per il rafforzamento della prevenzione dalle dipendenze. Ricco ed articolato su diversi aspetti il programma degli interventi che avrà inizio stamattina, alle ore 10,30, nell’Aula Magna della sede Galdi di via R. Senatore, con la moderazione di Barbara Mauro, Presidente Lions Club. Dopo l’introduzione della Dirigente Scolastica del De FilippisGaldi, Maria Alfano, Responsabile New Voices Membership, seguiranno le relazioni di Vanessa Mazziotti, Direttore Provveditorato Asl, sugli aspetti giuridici del fenomeno, Rosamaria Zampetti, Dirigente Responsabile UOSD, sul Cyberbullismo e i pericoli della Rete, Walter Di Munzio, Direttore Scientifico Fondazione CeRPS, psichiatra, sul gioco come metafora della realtà, Guido Milanesi, Prof. Dirigente Asl Psichiatria, sulla violenza all’interno del web. Ulteriori spunti di riflessioni e dibattito saranno offerti dai Governatori del Lions Club, Tommaso Di Napoli, Pasquale Bruscino, Francesco Accarino mentre a Franco Scarpino saranno affidate le conclusioni del convegno. Presenti gli studenti della classe seconda dei cinque indirizzi del liceo cittadino.