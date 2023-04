Birra in B…Rocca si trasferisce a Paestum, dal 10 al 12 maggio all’ex Tabacchificio Cafasso.

Per il 2023, la kermesse “Birra in B…Rocca” pensa in grande e “trasloca” a Paestum, negli ampi spazi dell’ex Tabacchificio Cafasso. Una tappa “fuori le mura”, dal 12 al 14 Maggio, per l’evento di riferimento sulle eccellenze brassicole, che dal 2016 fa registrare numeri record.

Il polo fieristico cilentano accoglierà 20 Mastri Birrai della Campania, che presenteranno il meglio della produzione birraria locale. Accanto a loro, un’accurata selezione di street food delizierà i visitatori, che potranno gustare le birre artigianali accompagnate da specialità culinarie di ogni tipo.

Le tre intense giornate saranno ricche di appuntamenti per gli amanti della birra: laboratori di degustazione, a cura di Unionbirrai, permetteranno di approfondire la conoscenza delle birre presentate e scoprire tutti i loro segreti.

Ogni sera, inoltre, un’esibizione dal vivo di band musicali, ognuna con un proprio mondo da raccontare: l’anima mediterranea dei “Via Toledo”, il rock latino dei “Poterico”, il britpop dei “Colorplay”.

Non perdete l’occasione di assaporare il meglio della produzione brassicola campana e godere di una serata all’insegna del gusto e del divertimento: vi aspettiamo a “Birra in B…Rocca – Paestum Edition” a partire dalle ore 18:00.