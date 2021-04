..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, venerdì 16 il lancio online.

Davvero tutto pronto per il “lancio” ufficiale della quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Il 16 Aprile infatti, a partire dalle ore 16.00, collegandosi su YouTube al link https://youtu.be/BUrMxdCJOA0, una puntata speciale di “Un Gioco di Parole”, affermato format ideato e realizzato dal filmmaker Michele Rossi per diffondere gioiose pillole di cultura, darà il via alla kermesse culturale che, dal 21 maggio all’11 luglio, si snoderà tra Praiano, Amalfi, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara e Salerno. Un “lancio” che si avvale della preziosa collaborazione dei Discede.

Intanto il direttore organizzativo Alfonso Bottone anticipa qualche altro momento dell’edizione numero XV di ..incostieraamalfitana.it, a partire dalla conferenza-incontro su Dante nella ricorrenza del settimo centenario dalla morte, con relatori Giulia Maria Barbarulo, Giuseppe Lauriello e Santolo Sica, nella singolare location del sagrato della Chiesa di San Michele, nel borgo Torre di Minori, lungo il Sentiero dei Limoni, e con l’inaugurazione de “le Panchine dell’Alighieri”. Due “salotti letterari” in collaborazione con DEA notizie e protagonisti, oltre ai già precedentemente annunciati Paolo Albano, ex Procuratore capo della Repubblica di Isernia, e il giornalista Antimo Della Valle, anche lo scrittore e ricercatore storico Giuseppe Russo autore de “La guerra dimenticata” edito da Boopen, le scrittrici e poetesse Adriana Sabato e Angela Ragozzino autrici, rispettivamente, de “La musicalità della Divina Commedia” per Youcanprint, e di “E’ sempre Natale” per Piccola Editalia. E poi la “cucina” in letteratura raccontata dalla giornalista e curatrice di rubriche gastronomiche Maria Giovanna Santucci.

Prime notizie anche sui riconoscimenti che saranno assegnati nel corso delle serate della Festa del Libro in Mediterraneo. I Premi Dolce e Caffè “DonneinCultura” salernitane a: Pinella Palmisano fotografa, Cristina Santonicola fotografa, Maria Concetta Dragonetto poetessa, Silvana Nuschese direttrice di coro, Gilda Pantuliano pittrice e artista digitale, Cristina Tafuri poetessa e critica d’arte, Elena Parmense attrice ed imprenditrice culturale, Deborah Napolitano scultrice, Giovanna Russoniello poetessa. I Premi Otowell alla Cultura, invece, al Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Maiori e a La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare.

In dirittura d’arrivo le scadenze dei concorsi legati a ..incostieraamalfitana.it: il 20 Aprile “Scrittore in…banco” rivolto a ragazzi/e delle Scuole Medie Superiori italiane e “Favolando” per le Scuole Primarie; il 30 Aprile il Premio di poesia in lingua italiana “Giardino Segreto dell’Anima”; il 13 Maggio la partecipazione a “100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni”, tra Minori e Maiori, con il Premio “Cuonc Cuonc” Azienda Agricola.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.