Incendio in caseificio a Battipaglia, ancora in corso spegnimento

I Vigili del Fuoco stanno continuando l’opera di spegnimento dell’incendio del caseificio scoppiato ieri, 24 agosto, nella zona industriale di Battipaglia.

I caschi rossi sono al lavoro con 2 squadre oltre i mezzi di supporto, facendo attenzione a non far espandere il rogo alle aziende adiacenti.

La situazione resta delicata in quanto la struttura collassata ha un peso notevole e deve essere rimossa per poter dar modo ai caschi rossi di accedere, in sicurezza, all’interno della stessa e smassare, per poi completare lo spegniment

🔥Incendio a Battipaglia: cosa è successo

Localizzazione e origine

Il rogo è partito da sterpaglie adiacenti a due aziende in Viale Spagna e via Bosco II.

adiacenti a due aziende in Viale Spagna e via Bosco II. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo: Il caseificio Giffoniello , completamente distrutto. Il piazzale dell’azienda chimica Sanella , danneggiato.



Interventi e soccorsi

Sul posto sono intervenuti: Vigili del Fuoco con diverse squadre. Protezione Civile di Battipaglia ed Eboli. Polizia Locale . La sindaca Cecilia Francese e il sindaco di Eboli Mario Conte .

Le strade adiacenti sono state chiuse al traffico per agevolare le operazioni.

Impatto ambientale

Monitoraggio dell’aria

L’ Arpac ha installato campionatori ad alto flusso per rilevare: PM10, PM2.5 , benzene, toluene, xilene, ossidi di azoto.

ha installato campionatori ad alto flusso per rilevare: Al momento, nessun superamento dei limiti di legge è stato registrato.

Avvisi alla popolazione

I sindaci hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di fumi tossici.

per evitare l’inalazione di fumi tossici. Il fumo ha raggiunto anche Eboli, Albanella e Altavilla, spinto dal vento.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno indagando per accertare le cause.

stanno indagando per accertare le cause. Non si esclude l’ipotesi di atto doloso , anche se la mancanza di videosorveglianza complica le indagini.

, anche se la mancanza di videosorveglianza complica le indagini. L’area era già nota per precedenti incendi industriali, tra cui quello alle ecoballe nel 2019 e ai capannoni ortofrutticoli nel 2022.

