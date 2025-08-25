Incendio in caseificio a Battipaglia, ancora in corso spegnimento

I Vigili del Fuoco stanno continuando l’opera di spegnimento dell’incendio del caseificio scoppiato ieri, 24 agosto, nella zona industriale di Battipaglia.
I caschi rossi sono al lavoro con 2 squadre oltre i mezzi di supporto, facendo attenzione a non far espandere il rogo alle aziende adiacenti.
La situazione resta delicata in quanto la struttura collassata ha un peso notevole e deve essere rimossa per poter dar modo ai caschi rossi di accedere, in sicurezza, all’interno della stessa e smassare, per poi completare lo spegniment
🔥Incendio a Battipaglia: cosa è successo
Localizzazione e origine
- Il rogo è partito da sterpaglie adiacenti a due aziende in Viale Spagna e via Bosco II.
- Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo:
- Il caseificio Giffoniello, completamente distrutto.
- Il piazzale dell’azienda chimica Sanella, danneggiato.
Interventi e soccorsi
- Sul posto sono intervenuti:
- Vigili del Fuoco con diverse squadre.
- Protezione Civile di Battipaglia ed Eboli.
- Polizia Locale.
- La sindaca Cecilia Francese e il sindaco di Eboli Mario Conte.
- Le strade adiacenti sono state chiuse al traffico per agevolare le operazioni.
Impatto ambientale
Monitoraggio dell’aria
- L’Arpac ha installato campionatori ad alto flusso per rilevare:
- PM10, PM2.5, benzene, toluene, xilene, ossidi di azoto.
- Al momento, nessun superamento dei limiti di legge è stato registrato.
Avvisi alla popolazione
- I sindaci hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di fumi tossici.
- Il fumo ha raggiunto anche Eboli, Albanella e Altavilla, spinto dal vento.
Indagini in corso
- I Carabinieri stanno indagando per accertare le cause.
- Non si esclude l’ipotesi di atto doloso, anche se la mancanza di videosorveglianza complica le indagini.
- L’area era già nota per precedenti incendi industriali, tra cui quello alle ecoballe nel 2019 e ai capannoni ortofrutticoli nel 2022.
