Incendio in caseificio a Battipaglia, ancora in corso spegnimento

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Pasticceria
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali

I Vigili del Fuoco stanno continuando l’opera di spegnimento dell’incendio del caseificio scoppiato ieri, 24 agosto, nella zona industriale di Battipaglia.

I caschi rossi sono al lavoro con 2 squadre oltre i mezzi di supporto, facendo attenzione a non far espandere il rogo alle aziende adiacenti.

La situazione resta delicata in quanto la struttura collassata ha un peso notevole e deve essere rimossa per poter dar modo ai caschi rossi di accedere, in sicurezza, all’interno della stessa e smassare, per poi completare lo spegniment

🔥Incendio a Battipaglia: cosa è successo

Localizzazione e origine

  • Il rogo è partito da sterpaglie adiacenti a due aziende in Viale Spagna e via Bosco II.
  • Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo:
    • Il caseificio Giffoniello, completamente distrutto.
    • Il piazzale dell’azienda chimica Sanella, danneggiato.

Interventi e soccorsi

  • Sul posto sono intervenuti:
    • Vigili del Fuoco con diverse squadre.
    • Protezione Civile di Battipaglia ed Eboli.
    • Polizia Locale.
    • La sindaca Cecilia Francese e il sindaco di Eboli Mario Conte.
  • Le strade adiacenti sono state chiuse al traffico per agevolare le operazioni.

Impatto ambientale

Monitoraggio dell’aria

  • L’Arpac ha installato campionatori ad alto flusso per rilevare:
    • PM10, PM2.5, benzene, toluene, xilene, ossidi di azoto.
  • Al momento, nessun superamento dei limiti di legge è stato registrato.

Avvisi alla popolazione

  • I sindaci hanno invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di fumi tossici.
  • Il fumo ha raggiunto anche Eboli, Albanella e Altavilla, spinto dal vento.

Indagini in corso

  • I Carabinieri stanno indagando per accertare le cause.
  • Non si esclude l’ipotesi di atto doloso, anche se la mancanza di videosorveglianza complica le indagini.
  • L’area era già nota per precedenti incendi industriali, tra cui quello alle ecoballe nel 2019 e ai capannoni ortofrutticoli nel 2022.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE