Inaugurata ad Ascea colonnina di ricarica a cura di Convergenze.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, prosegue nello sviluppo del proprio network di stazioni di ricarica per veicoli elettrici “EVO”, con l’installazione di una nuova colonnina ad Ascea, Comune della provincia di Salerno, situato nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Le nuova postazione rinforza la presenza di Convergenze sul territorio campano e conferma la volontà e l’impegno della Società di incentivare una mobilità sostenibile.

L’inaugurazione della ventunesima colonnina EVO in via Papa Giovanni XXIII ad Ascea Marina è avvenuta nella giornata di oggi, alla presenza del Sindaco Pietro D’Angiolillo.

.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha commentato: “Siamo orgogliosi dello sviluppo del nostro business, che vede ancora una volta coinvolto il territorio campano e siamo fiduciosi che una crescita capillare delle colonnine elettriche rappresenti un fattore determinante nella conversione ai veicoli eco-friendly. Il nuovo Governo dovrebbe approvare nei prossimi giorni lo sblocco del bonus dell’80% per l’installazione delle colonnine di ricarica private. Noi siamo pronti ad offrire ai clienti tutta

la nostra expertise e le nostre soluzioni e a proseguire con la nostra business value nel rispetto delle green practices e dell’innovazione sostenibile”.