Il viaggio più bello, film realizzato dagli studenti di Centola

Mercoledì 25 giugno alle ore 20:00 in piazza Virgilio a Palinuro si terrà la “Manifestazione di fine anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Speranza – Lettieri” di Centola, diretto dalla professoressa Stefania Lombardi.

Nell’occasione verrà proiettato il mediometraggio “Il viaggio più bello” realizzato nell’ambito del progetto “Cinema e immagini per la Scuola – Visioni fuori luogo” finanziato dai Ministeri dell’Istruzione e del Merito e della Cultura, promosso dall’IC Speranza Lettieri, scuola capofila, in rete con il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania e l’Istituto Comprensivo “Erodoto” di Corigliano Rossano,

Il mediometraggio, diretto da Roberto Cicco e realizzato dall’Associazione culturale Act Production in collaborazione con la Società di produzioni cinematografiche Viceversa, vede quali attori gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Speranza – Lettieri” insieme ad alcuni attori professionisti, tra cui Andrea Adinolfi, Mario Altavilla ed Enzo Attanasio. La lavorazione del film ha consentito agli studenti di sperimentare le tecniche di produzione di un lavoro cinematografico su un set, avendo così anche la possibilità di provare a cimentarsi nelle varie mansioni che servono in una situazione del genere (aiuto regia, addetto al ciak, segretario di edizione ecc). Nella serata del 25 giugno parteciperà anche il noto regista Andrea D’Ambrosio, da ultimo autore del documentario “I Cilentenari” che riguarda il “caso” degli ultracentenari cilentani. La decisione di partecipare all’avviso pubblico dei due Ministeri nasce nell’a.s. 2023/2024 e risulta pienamente coerente con la vision e la mission dell’Istituto diretto dalla Prof.ssa Stefania Lombardi, che perseguono il successo formativo di ogni alunno partendo dalla conoscenza e valorizzazione delle proprie radici storiche, familiari, culturali, antropiche per sviluppare i propri talenti e proiettarsi, grazie anche alle nuove tecnologie, verso la realtà italiana, europea a mondiale.

In un territorio logisticamente difficile da raggiungere come il Cilento le opportunità offerte dal web risultano preziose, a patto che si sviluppino competenze che favoriscano la comprensione critica del presente e promuovano la capacità di dialogare con la “rivoluzione digitale in atto”.

Il mediometraggio integra la conoscenza del territorio e del contesto culturale, paesaggistico e sociale di riferimento, con lo sviluppo di competenze critiche e abilità operative per la produzione e decodifica corretta della diffusione delle immagini e dei suoni nei social e nel cinema.

Negli ultimi anni diversi sono stati i progetti che hanno trattato, a latere, le dimensioni correlate alla longevità, come quelli sulla dieta mediterranea e in collaborazione con l’ASL del territorio sul benessere psico-fisico.

Non da ultimo i progetti legati alla conoscenza del territorio, l’esplorazione delle piante tipiche come la primula e il critamo e dei posti suggestivi del mare, tra cui le grotte e il faro di Capo Palinuro. Le attività sono state sempre sostenute dal sindaco del Comune di Centola e dalla Giunta e coronate da premi diversi quali:

Il primo premio per il concorso “La cittadinanza del mare” promosso dal MIM e dal Ministero della Cultura sulla Giornata del mare e della cultura marinara e premiato dal Ministro Valditara.

Tra in primi 10 al concorso” Custodi della Biodiversità” promosso dall’Osservatorio per la Geo biodiversità del Consiglio Regionale della Campania.

Secondo e terzo posto al concorso promosso dall’Associazione Ondalungacilento Il futuro del Mare.