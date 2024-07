Il teatro cerca casa, bando per nuove scritture

- pubblicità -

Nuovi spettacoli nelle case-teatro. La rassegna stabile nei salotti culturali della Campania “Il Teatro cerca Casa”, diretta dallo scrittore e drammaturgo Manlio Santanelli, seleziona gli spettacoli per la stagione 2024-2025. Il bando di partecipazione è rivolto solo ed esclusivamente a compagnie professionistiche. Possono partecipare artisti singoli o compagnie.

«La modalità scelta – spiega Santanelli consiste nel creare un circuito per permettere agli spettacoli di girare e così agli attori di incontrare ogni volta un pubblico nuovo. Individuati gli appartamenti e i padroni di casa disposti ad accogliere amici e non solo nei loro salotti, la rassegna sceglie i lavori adatti a uno spazio ristretto come quello di una dimora privata, privilegiando esibizioni dalle ridotte proporzioni sceniche. Si costruisce così, un cartellone per un’intera stagione teatrale, le cui date vengono di volta in volta calendarizzate sulla base del sapiente incrocio tra gli spettacoli e gli appartamenti a disposizione». Saranno ammessi solo spettacoli di prosa. Sono esclusi gli spettacoli in forma di reading. Per ragioni tecnico-organizzative saranno privilegiati gli spettacoli di durata inferiore a 70 minuti e di compagnie composte da un massimo di 3 attori. Le compagnie non potranno allestire, nelle case ospitanti, eventuali scenografie, ma potranno portare con sé solo un numero minimo di oggetti di scena.

Ogni compagnia/artista potrà proporre un solo spettacolo. Non è previsto un numero minimo né massimo di repliche per le compagnie partecipanti. I progetti devono essere corredati di fotografia, curriculum artistico della compagnia, sinossi dello spettacolo e, possibilmente, di un video del lavoro presentato. I lavori teatrali non devono necessariamente essere inediti, perché scopo della rassegna è sostenere gli artisti contribuendo alla massima diffusione di validi prodotti teatrali che non riescono ad avere una sufficiente circuitazione attraverso la creazione di un nuovo pubblico. Per gli spettacoli di nuova drammaturgia è necessario l’invio del testo.

Le proposte vanno inviate entro e non oltre le ore 24.00 del 31 luglio 2024, all’indirizzo mail info@ilteatrocercacasa.it Un comitato, presieduto dal direttore artistico Santanelli, si occuperà di vagliare i progetti pervenuti. Entro il 31 agosto 2024 sarà inviata una comunicazione via email esclusivamente alle compagnie e agli artisti selezionati.

