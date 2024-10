Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Salerno

Si è svolto a Salerno il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. A partire dalle ore 10.00 – in Via Generale Clark 49, 84131, Salerno – hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città.

McDonald’s è alla ricerca di 60 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Sono stati esaminati i primi 85 candidati, ma la fase di esplorazione e di ricerca di personale continua, per cui sarà ancora possibile presentare la propria candidatura e sottoporre il proprio curriculum vitae.

«L’apertura del nuovo ristorante McDonald’s a Salerno ha richiamato l’attenzione di tanti, soprattutto giovani. Ieri abbiamo svolto i primi colloqui. La possibilità di crescita professionale è un valore determinante, con un ampio programma di formazione – afferma Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza – È in previsione la prossima apertura di un nuovo ristorante McDonald’s presso il Retail Park di Fuorni. Siamo molto contenti. Il Job Tour è stato anticipato da una fase di preselezione: abbiamo ricevuto numerose candidature, ma la nostra ricerca di risorse umane prosegue, per chi desidera può rivolgersi direttamente ai ristoranti di Salerno o andare sul sito nazionale di McDonald’s e candidarsi. Le possibilità non finiscono mai».

Molto alta la percentuale di giovani tra i dipendenti della multinazionale leader del settore food: «Siamo intorno al 90-92% di giovani – prosegue Snichelotto – Le donne sono molto presenti anche in ruoli apicali: il 50% delle direttrici dei ristoranti è donna e offriamo ampi margini di evoluzione professionale. Le opportunità ci sono per tutti. La caratteristica principale è la voglia di migliorarsi, di relazionarsi con la clientela, di dimostrare le proprie capacità umane e professionali».

McDonald’s Job Tour a Salerno

La tappa del Job Tour ha dato il via al percorso di ricerca e selezione del personale per entrare a far parte del team del ristorante McDonald’s di prossima apertura a Salerno presso il Centro Commerciale Retail Park, che si aggiungerà agli 8 ristoranti già presenti in provincia di Salerno. Durante la giornata, gli oltre 85 candidati hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di incontrare e confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti.

Lavorare in McDonald’s

Queste nuove posizioni rientrano nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. McDonald’s conta ad oggi oltre 700 ristoranti in tutta la Penisola, dove lavorano 35.000 dipendenti, che ogni giorno servono più di un milione di persone.

Un ambiente inclusivo che garantisce a tutti le medesime opportunità di crescita: il 62% dei dipendenti è rappresentato da donne che sono il 50% degli store manager, mentre il 55% dei dipendenti ha meno di 29 anni e il 32% è studente. Un’opportunità di lavoro stabile e concreta, dove il 92% delle persone è assunto con contratto stabile.

Grazie ad un programma di formazione da oltre un milione di ore all’anno, McDonald’s garantisce a tutte le sue persone un percorso strutturato, volto a valorizzare i propri talenti e a fornire tutti gli strumenti necessari per permettere a ciascuno di crescere in azienda.