Il leader dei Negrita Pau in concerto allo Scalo 28 di Capaccio venerdì 30.

Una chiusura di anno col botto per il club di Capaccio Paestum che il 30 dicembre ospiterà Pau, frontman dei Negrita, uno dei gruppi rock più longevi e influenti degli ultimi anni del panorama musicale italiano.

Un microfono in una mano, un disco nell’altra. Pau, cantante dei Negrita, si dedica al mixaggio dei dischi, dando vita a un dj set dal ritmo tribale, rock, patchanka, reggae e folk con il solo intento di far impazzire la pista. Da sempre poliedrico e pieno di interessi diversi, Pau non poteva farsi scappare l’occasione di suonare la musica che più gli piace senza troppi limiti, nel locale di cui cura la direzione artistica e nel quale ha fatto arrivare ad esibirsi nomi di calibro internazionale come Dave Rowntree dei Blur e Mike Joyce degli Smiths . “Sono umorale, in base a come sono le persone che mi trovo davanti decido che musica suonare. E’ una passione che mi porto dentro da ancora prima della nascita dei Negrita quella di fare il dj. Così quando posso, cerco anche questo contatto con la gente”.

Un Dj Set esplosivo nell’antivigilia di capodanno, per una notte tutta da ballare, in una fusione di rock, reggae, patchanka e funky in pieno stile Negrita.