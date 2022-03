Il grande golf di scena a Salerno nel weekend.

Il prossimo weekend quasi 100 atleti dalla Lombardia alla Sicilia giungeranno al Golf Club Salerno per una gara nazionale di altissimo livello. 100 atleti con le rispettive famiglie visiteranno la città di Salerno e la faccia costiera di Pontecagnano per participare o assistere alla prima gara nazionale che si svolgerà in provincia di Salerno.

“Siamo entusiasti ed emozionati per questo evento – dichiara Marco Ibello, Presidente regionale Campania Federazione Italiana Golf -, questi eventi sono fondamentali per diffondere la cultura del golf anche sul nostro territorio, stiamo lavorando sodo in questa direzione puntando principalmente sui giovani. Tra l’altro un movimento così importante di persone crea indotto e turismo, oltre a rappresentare un evento di grande richiamo”.

La gara si svolgerà in due giorni, sabato e domenica, uomini e donne si sfideranno e sfideranno il campo a colpi di drive e approcci per cercare di imbucare con meno colpi possibili.

“Siamo pronti ad accogliere gli atleti al Golf Club Salerno – spiega il Direttore del circolo Francesco Langella – tutto lo staff del ristorante la Buca1 e quello dell’ hotel Quadrifoglio sono già all’opera affinché tutto sia perfetto per i nostri ospiti, la Bellezza del nostro territorio farà il resto. Per quel che riguarda il campo, troveranno la cura e l’attenzione di sempre, con qualche chicca in più. Da poco, infatti. abbiamo inaugurato una nuova area interna ed esterna per accogliere i nostri soci e i nostri ospiti. Ci auguriamo che questo possa essere anche un richiamo per i più giovani, per farli avvicinare ad uno sport che è tra i

più praticati al mondo”.