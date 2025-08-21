“Il Grande Circo Iervolino”: quando il sarcasmo diventa l’arma più affilata

di Giancarmine Vicinanza

Salerno protesta. E lo fa nel modo più clamoroso possibile: tappezzando la città con manifesti che non lasciano spazio all’interpretazione.

“Il grande Circo Iervolino” campeggia sui muri del centro storico, sul lungomare, davanti all’Arechi.

La tifoseria granata alza la voce contro una gestione che ha trasformato la Salernitana in una barzelletta del calcio italiano.

Questi manifesti sono il segnale che qualcosa si è rotto del tutto e che la gente non è più disposta a subire.

La tifoseria ha trasformato la rabbia in satira intelligente, con quella filosofia popolare del “meglio ridere che piangere” che ben rappresenta lo spirito della protesta salernitana.

Da troppo tempo i tifosi assistono allo spettacolo desolante di una società dalle promesse non mantenute cosa che si rinnova per il terzo campionato di fila: dagli acquisti all’algoritmo che si sono rivelati bidoni, agli allenatori cambiati come camicie, per finire al patetico siparietto di presidente e amministratore delegato al termine di Salernitana – Sorrento. Dodici minuti di imbarazzante vuoto pneumatico. Sarebbe stato più decorso tacere, e invece …

I manifesti che hanno invaso Salerno non sono semplici proteste. Sono opere di satira sociale.

La creatività della protesta dimostra quanto questa tifoseria abbia accumulato rabbia trasformata in una vera e propria campagna di comunicazione che sta facendo il giro d’Italia sui social.

Quello che sta accadendo a Salerno va oltre il semplice malcontento calcistico. È il risveglio di una comunità. Perché proteste vere, il patron Iervolino finora non ne ha subito anche se, in passato, ha versato lacrime da coccodrillo in abbondanza. Dietro i manifesti c’è l’anima più vera della città, quella che non accetta compromessi quando si tratta della propria squadra del cuore.

La Salernitana è il vessillo più alto dell’identità di Salerno. Ora che questa protesta creativa possa portare a cambiamenti concreti è tutto da vedere. Ma una cosa è certa: Salerno pretende rispetto.

