Il Governo ritira i tagli alla scuola: una correzione necessaria

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha accolto con favore la decisione del Governo di ritirare i tagli previsti agli organici scolastici, inizialmente stabiliti nella legge di bilancio 2027, che avrebbero portato alla soppressione di quasi settemila posti di lavoro nel settore educativo. Questa manovra avrebbe comportato la riduzione di 6.974 posti, di cui 4.925 docenti e 2.049 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con risparmi stimati di 83,9 milioni di euro nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028.

La retromarcia del Governo, emersa dopo un confronto con le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi, è stata considerata un risultato significativo dal CNDDU, che però ha sottolineato come non attenui le responsabilità legate alla scelta iniziale. “Sulla base di quali valutazioni il Governo aveva ritenuto sostenibile privare stabilmente le istituzioni scolastiche di quasi settemila posti?” si chiede l’organizzazione, evidenziando la necessità di garantire continuità didattica e adeguate risorse per il funzionamento delle scuole.

Il CNDDU ha anche criticato la posizione del Governo, secondo cui le riduzioni non sarebbero stati veri e propri tagli, ma semplici adeguamenti alla diminuzione degli studenti. La Corte dei conti ha messo in evidenza criticità nella verifica dei risparmi attesi e nella corrispondenza tra andamento demografico e riduzione del personale, rendendo difficile comprendere le motivazioni dietro la programmazione di una contrazione permanente degli organici.

Il Coordinamento ha sottolineato che il calo demografico non si traduce in un abbattimento uniforme delle necessità educative e che, in molte realtà, una minore popolazione studentesca potrebbe invece consentire interventi didattici più efficaci.

Inoltre, il ritiro dei tagli non modifica le precedenti riduzioni già programmate, pari a 7.834 posti, il che significa che, se le nuove disposizioni fossero rimaste in vigore, la contrazione complessiva avrebbe raggiunto 14.808 unità. Il CNDDU chiede quindi al Governo di formalizzare la cancellazione dei nuovi tagli e di presentare un’analisi pubblica degli effetti delle riduzioni già attuate, evidenziando le situazioni territoriali e le diverse funzioni del personale scolastico.

Infine, il CNDDU ha ribadito la necessità di una programmazione pluriennale che trasformi la riduzione della popolazione scolastica in un’opportunità di miglioramento dell’offerta formativa, piuttosto che in una fonte di risparmi di bilancio. La vera verifica politica, concludono, arriverà quando il Governo dimostrerà di aver abbandonato il criterio che ha originato il provvedimento iniziale, chiedendo un impegno preciso per evitare nuove riduzioni strutturali degli organici senza una valutazione indipendente delle conseguenze economiche e didattiche.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Manovra, il Governo ritira i tagli alla scuola: una correzione necessaria che non cancella la gravità della scelta iniziale” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 13/11/2026.