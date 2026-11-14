Debutta ‘HARMÒNYA’ al Teatro Nuovo di Salerno il 14 e 15 novembre

Il Teatro Nuovo di Salerno ospiterà il debutto di “HARMÒNYA”, un innovativo progetto teatrale ideato da Claudio Collano e diretto da Claudio Insegno, il 14 e 15 novembre. Lo spettacolo, che si svolgerà in un bunker nel 2085, esplora il tema delle emozioni umane attraverso l’interazione con un’intelligenza artificiale.

In scena, Francesco Ronca e Luna Scognamiglio, con la partecipazione video di Mirea Flavia Stellato, daranno vita a una narrazione che unisce musical, recitazione, danza e linguaggi audiovisivi. Definito “Emotical Interattivo”, lo spettacolo invita gli spettatori a diventare parte attiva della storia, esplorando una frattura sociale avvenuta nel 2027, dove la connessione digitale ha reso sempre più difficile la comunicazione autentica.

La trama si sviluppa attorno a HARMÒNYA, un’intelligenza artificiale incaricata di decifrare le “Frequenze” delle emozioni umane. Tuttavia, l’arrivo di un virus e un conto alla rovescia inesorabile metteranno a rischio il controllo della macchina, rivelando paure e fragilità dell’umanità. La regia di Insegno si concentra sulle persone, evidenziando come immagini, musica e danza debbano supportare e non sovrastare gli interpreti.

Con un bunker scenico in continua evoluzione, il ritmo della rappresentazione si avvicina a una fluidità cinematografica, mentre le canzoni diventano espressioni dirette dei sentimenti dei personaggi. “HARMÒNYA” non è solo un viaggio nel futuro, ma una riflessione attuale sulla difficoltà di riconoscere e ascoltare le emozioni altrui in un mondo sempre più tecnologico.

Lo spettacolo andrà in scena il 14 novembre alle 21 e il 15 novembre alle 19.30, promettendo un’esperienza coinvolgente e stimolante per il pubblico di Salerno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Harmònya, il futuro delle emozioni arriva al Teatro Nuovo di Salerno” ricevuto tramite email da “info” in data 14/11/2026.