Il futuro del gioco è il digitale

Negli ultimi anni si parla molto di Digital Transformation per indicare quel processo che accompagna il nostro Paese verso un futuro sempre più connesso e digitalizzato.

Il fenomeno ha interessato favorevolmente anche l’industria del gioco di azzardo, che ha registrato enormi cambiamenti e una rapida crescita a livello globale.

L’avanzamento tecnologico e la crescente digitalizzazione della popolazione hanno permesso al settore del gioco pubblico di essere in controtendenza rispetto alla situazione economica globale degli ultimi anni. Ciò grazie all’aumento della spesa relativa al gioco online che ha registrato uno spostamento verso i dispositivi mobili che costituiranno sempre più un canale di spesa primario.

Gli investimenti effettuati dagli operatori in ricerca e sviluppo hanno profondamente modificato il mercato del gioco esistente e creato un nuovo mercato digitale aprendo a nuovi orizzonti ricchi di sfide e opportunità. Ma La transizione verso il gioco digitale comporta anche nuovi pericoli che fanno crescere l’attenzione su argomenti come la tutela del giocatore e il contrasto al gioco illegale.

La maggior parte dei casino online slot sono ormai completamente sicuri, anche se da una ricerca realizzata da SWG in collaborazione con IGT “Giocare da grandi – Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2022”, sul tema della sicurezza del giocatori, tra gli intervistati dell’Osservatorio “si auspica un pieno passaggio a strumenti quali l’identità digitale del giocatore e il tracciamento dei pagamenti in modo da garantire un maggiore livello di controllo dei siti illeciti e dei comportamenti del giocatore online. Al netto di questi timori, la dimensione digitale è già fortemente presente tra i giocatori. I dati raccolti nell’edizione 2022 dell’Osservatorio lo confermano, mostrando come siano numerosi i giocatori che già oggi praticano diversi giochi con vincita in denaro, quanto meno in forma mista”.