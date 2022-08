Hippo Basket Salerno, iniziati lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione del PalaSilvestri

Il Palazzetto dello Sport “Francesco Silvestri” si rifà il look. La Hippo Basket Salerno, che per i prossimi cinque anni si occuperà della gestione della struttura comunale di viale Antonio De Biase, ha programmato una serie di interventi da svolgere nel corso della pausa estiva. La società del presidente Giosafat Frascino intende rifunzionalizzare l’impianto di Matierno sia per le squadre che lo utilizzano che per tutti coloro i quali lo frequentano nel corso dell’anno.

«L’obiettivo che ci siamo preposti è quello di rendere il PalaSilvestri un luogo accogliente per chi svolge attività sportiva e anche per gli spettatori – ha affermato il presidente Frascino –. Siamo partiti col rifacimento del fondo di gioco, che nel tempo non era mai stato adeguatamente ritrattato e necessitava di manutenzione. Stiamo eseguendo interventi per l’eliminazione di infiltrazioni ed umidità e la coibentazione di spazi come sala medica, spogliatoi e disimpegni. Inoltre recupereremo due aree da adibire a sala conferenze/video e postazione multimediale che gli spettatori e i fruitori della struttura potranno utilizzare tramite una connessione Wi-fi che metteremo a loro disposizione».

La comparsa del colore granata sul fondo del campo da gioco ma anche sugli spalti del PalaSilvestri, importante per l’identità cittadina, non è casuale e vuole contribuire a consolidare il senso di appartenenza in coloro i quali frequentano la struttura.

«Parte dei lavori sono stati sponsorizzati dalla T & co. “Parco Giardino Orientale” – ha spiegato il numero uno della Hippo Basket Salerno – e non posso non ringraziare l’ingegner Francesco Tortora che ha contribuito al rifacimento del campo ed alla pitturazione, come farò con chiunque nel tempo vorrà darci una mano. Ci ha sostenuti anche il Rotary Club Salerno Est, che ha donato alla Hippo l’impianto di videosorveglianza interna per aumentare la sicurezza nella struttura ed un personal computer che è stato collocato all’interno della sala multimediale».