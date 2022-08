La Salernitana si arrende alla Roma.

Roma batte Salernitana 1-0 (1-0) in una partita della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Arechi di Salerno.

Il gol: nel primo tempo Cristante al 33′. (ANSA).

“Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla partita di Coppa Italia. Ho visto una squadra ordinata giocare contro una squadra forte, con giocatori che hanno vinto trofei. Noi abbiamo ancora qualcuno indietro di condizione, qualcuno è arrivato qualche giorno fa. Dobbiamo completare il nostro progetto tecnico-tattico. Peccato, potevamo sfruttare meglio qualche situazione di ripartenza. Manca l’ultimo passaggio, la scelta. Col passare del tempo perdevamo lucidità. In questo momento non siamo al top, com’è normale che sia, ma mi è piaciuto lo spirito, la voglia di proporre gioco. Per noi è importante trovare quest’organizzazione e completarci, perché in questo momento c’è ancora qualcosa che ci manca. Vogliamo proporre un calcio propositivo e aggressivo, l’idea è questa. Ma non è legato solo allo spettacolo estetico, deve essere legato al gioco e poi ai punti. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo. Ho visto già un’ottima crescita. Mi aspetto di integrare tutti al più presto, la scelta di inserire sub