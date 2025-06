Il Brescia ritira il ricorso, si va verso i playout

Il Brescia ha deciso di ritirare il ricorso contro la penalizzazione di otto punti.

Questo passo ha confermato la retrocessione del Brescia in Serie C e ha garantito la disputa del play-out tra Salernitana e Sampdoria, previsto per il 15 giugno a Marassi e il 20 giugno all’Arechi.

La Salernitana, però, continua la sua battaglia legale cercando di sospendere i play-off, contestando alcune presunte violazioni della Lega B.

Sebbene il Brescia abbia fatto marcia indietro, il club campano punta ancora su altre vie legali.

La Salernitana ha anche impugnato il provvedimento del sei giugno con cui Lega B e FIGC hanno ufficializzato le date dei play off quando ancora era in essere l’iter giudiziario del club lombardo (che però ora viene a decadere alla luce delle ultime decisioni). Battaglie legali che andranno certamente avanti, ma che perdono un appiglio prezioso visto il passo indietro del Brescia e la decisione di accettare la penalizzazione e il conseguente scivolamento in classifica alle spalle della Sampdoria.

Oggi dunque ci sarà solo il pronunciamento sul ricorso della Salernitana riguardante la scelta di non rispettare alcune norme previste dallo statuto e il provvedimento del 18 maggio, con il passo indietro del Brescia che fa perdere di consistenza l’ipotesi di un ricorso al TAR prima della data degli spareggi.

Dunque si va verso la sfida Salernitana-Sampdoria. Anche se il capitolo dei ricorsi, c’è da giurarci, non è ancora chiuso.

