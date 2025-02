I fisioterapisti nella giornata del personale sanitario

In occasione della Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato, istituita per onorare il lavoro, l’impegno e il sacrificio di tutti i professionisti della salute durante l’emergenza pandemica del 2020, l’Ordine Professionale dei Fisioterapisti di Salerno desidera rendere omaggio a tutte le figure sanitarie, con un pensiero speciale al ruolo fondamentale svolto dai fisioterapisti nella cura e nella riabilitazione dei pazienti.

I fisioterapisti sono in prima linea non solo negli ospedali e nelle terapie intensive, ma anche a domicilio del paziente ed in tutte le strutture riabilitative, accompagnando i malati nel percorso di recupero delle funzioni sensomotorie, cardiorespiratorie , neurocognitive e viscerali.

«Questa giornata rappresenta non solo un ricordo , ma anche un riconoscimento del valore del lavoro interdisciplinare e multiprofessionale che ha permesso di affrontare un’emergenza senza precedenti» – dichiara il Presidente dell’OFI Salerno Maria Consiglia Calabrese – «Il nostro impegno continua, oggi più che mai, per garantire cura, riabilitazione nonchè prevenzione e promozione della salute».

L’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno rinnova i ringraziamenti a tutti i colleghi che con competenza, professionalità, dedizione e umanità quotidianamente rispondono alle necessità e ai bisogni di salute dell’utenza rappresentando così un un valido pilastro del sistema sanitario sul nostro territorio.