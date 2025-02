Guardia Costiera salva due pescatori ad Eboli

Nella giornata odierna è pervenuta alle ore 12:00 presso la S.O. della Capitaneria di Porto Guardia Costiera Salerno, una segnalazione da parte di un cittadino il quale riferiva che nello specchio acqueo antistante il Lido Lago nel comune di Eboli (SA), si trovavano due diportisti ognuno a bordo di un “Belly Boat” (un piccolo e leggero natante gonfiabile concepito per la pesca con le canne) in evidente difficoltà nel rientrare a riva a causa del forte vento che li spingeva a largo.

Immediatamente veniva disposto l’invio in zona della Motovedetta S.A.R. CP 854 che partiva dal porto di Salerno, raggiungendo la zona operazioni in breve tempo;

I 2 malcapitati venivano prontamente soccorsi ed i due piccoli natanti recuperati a bordo della M/V CP854.

Non è stato necessario l’intervento medico e i 2 malcapitati sono stati sbarcati sani e salvi nel porto di Salerno.

Per queste attività, raccomanda la Guardia Costiera, è sempre consigliato consultare le condizioni metereologiche e portare con sé uno smartphone o altro mezzo di comunicazione con batteria carica per garantire le comunicazioni, e fornire posizioni precise per accelerare i tempi di soccorso.