Gusto Italia in Tour, lo street food di qualità fa tappa a Minori da giovedì 18 a domenica 21.

E’ ripartito Gusto Italia in Tour 2022, Fiera dell’Enogastronomia, dell’Artigianato e del Turismo, evento itinerante, dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle Eccellenze enogastronomiche Italiane.

La carovana del Gusto si muove in splendide mete del Sud Italia e porta in Tour il Buono del Made in Italy e l’Artigianato Artistico Tipico e Tradizionale.

La sesta tappa di Gusto Italia in Tour 2022 sarà Minori (SA), bellissimo borgo marinaro, nella divina Costa D’Amalfi dal mare cristallino, nella città del Gusto, premiata con vele da Legambiente e Touring Club Italia.

La scelta della location e della data non è certamente casuale: infatti saranno quattro giorni — 18-19-20-21 Agosto 2022 — in cui lo splendido Lungomare farà il pienone di visitatori.

ORARIO CONTINUATO: 17,00-24,00

L’attesissimo evento punterà sulla valorizzazione delle Eccellenze dell’enogastronomia di tutta Italia. Produttori, Artigiani del Gusto e Chef che proporranno interessanti show cooking saranno i protagonisti delle giornate di Gusto Italia, dove largo spazio verrà concesso ai prodotti del territorio e non solo, allo scopo di consentirne una valorizzazione maggiore ed una diffusione sempre più capillare.

Ecco in pillole cosa proporrà Villaggio del Gusto itinerante:

♥ Prodotti Tipici delle Regioni Italiane

♥ Il Buono del Made in Italy in Tour

♥ Specialità Enogastronomiche italiane

♥ L’Artigianato Artistico e Tipico Italiano

♥ Laboratori e show cooking

Per prenotazioni Infoline: 375.5643840

Per quattro giorni Minori sarà la capitale dell’enogastronomia….non fateveli raccontare!!!!