Domani – mercoledì 16 novembre 2022 – il viceministro agli Esteri, on. Edmondo Cirielli, interverrà in videoconferenza alla presentazione del libro di Edoardo Crisafulli, “33 ore. Diario di viaggio dall’Ucraina in guerra”, che si terrà presso la libreria Imagine’s book di Salerno a partire dalle 18:30.