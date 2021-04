Grigliate Urbane, lunedì 19 si prepara il salmone mojito.

Nuovo appuntamento con “Grigliate Urbane”. Sesta puntata per il format ideato dai griller amatoriali, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone in onda lunedì 19 aprile alle ore 21 sul canale youtube Sud Urban Grill.

In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, si sperimentera’ la preparazione e cottura del salmone moijto. Un piatto che vi farà venire l’acquolina in bocca.