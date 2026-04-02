Grande partecipazione ed emozione per l’iniziativa Un Gesto D’amore

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è svolta nella giornata di martedì la cerimonia dedicata all’inclusione e alla solidarietà, confermando pienamente lo spirito e gli obiettivi prefissati.
L’iniziativa, ormai appuntamento fisso della settimana di Pasqua, ha regalato momenti di intensa partecipazione e profonda commozione.
Tra gli istanti più toccanti, particolarmente apprezzata è stata l’esibizione del coro Mani Bianche Mar. Let, che ha saputo coinvolgere ed emozionare tutti i presenti con una performance carica di significato e sensibilità.
I ragazzi protagonisti dell’evento hanno manifestato grande entusiasmo e felicità per il loro coinvolgimento attivo, sentendosi pienamente parte integrante di una manifestazione che mette al centro inclusione e condivisione.
Presente all’evento S.E.Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita, che ha voluto rinnovare il proprio ringraziamento per l’invito, sottolineando il valore di un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento nel periodo pasquale.
L’incontro si è svolto presso il ristorante didattico dell’IPSEOA VIRTUOSO, dove gli ospiti hanno avuto anche l’opportunità di visitare i locali e le cucine, apprezzando il lavoro svolto dagli alunni e dai docenti nella preparazione del pranzo.
Impeccabile l’accoglienza e il servizio in sala: gli studenti, seguiti con attenzione dai propri insegnanti, hanno dimostrato grande professionalità, eleganza e competenza nello svolgimento delle loro mansioni.
Un sentito ringraziamento va al professor Roberto Russo, coordinatore e referente del ristorante didattico, e alla dirigente scolastica professoressa Concetta Saviello, per l’impegno e la dedizione dimostrati, nonché a tutti coloro che hanno preso parte all’evento.
Fondamentale il contributo dei sostenitori, grazie ai quali è stato possibile offrire il pranzo a circa 120 persone, rendendo concreto un momento di condivisione autentica.
Grazie al gesto d’amore del dottore Annibale Del Re, ai ragazzi presenti è stato consegnato un Uovo di Pasqua quale simbolo di dolcezza e di rinascita.
Ancora una volta, l’Associazione Salernitani Doc si conferma un caposaldo e un importante punto di riferimento, capace di aggregare e mettere in rete diverse realtà associative. Tra queste, anche una rappresentanza dell’Associazione Gli Amici di Io Sono Nicolò, testimonianza della forte sinergia costruita sul territorio.
Determinante il lavoro del presidente Massimo Staglioli, che con passione e capacità organizzativa riesce a rendere queste iniziative sempre partecipate, coinvolgenti e significative.
Un evento che rinnova e rafforza i valori della solidarietà, della carità e dell’inclusione, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’attenzione verso l’altro che rappresenta un patrimonio fondamentale per l’intera comunità.
Sempre con Salerno nel Cuore ❤️!!!

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