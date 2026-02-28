Gran Carnevale Maiorese, il gran finale

Cala il sipario domani, 1 marzo, sulla 52esima edizione del Gran Carnevale Maiorese che quest’anno si è snodata intorno al tema dei «Sogni». L’ultima, attesissima, esibizione delle opere in cartapesta – tutte concepite tra desideri, alchimie della fantasia, illusioni, fantastiche visioni – è in programma a partire dalle ore 15.30 quando i carri allegorici in concorso sfileranno lungo la statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra il bivio per Via Nuova Chiunzi e il Porto Turistico dove è previsto il gran finale di questa edizione 2026.

Saranno cinque in tutto le opere di cartapesta che attraverseranno il lungomare regalando una straordinaria cornice di musiche, suoni, colori. Si va «dall’Alchimista della Fantasia» dell’associazione «Rio», alla fiaba della Disney «Wish» dell’associazione «I Monelli», passando poi per «Il gioco dei sogni», costruzione allegorica de «Gli Invisibili» attraverso cui si intende trasportare grandi e piccini nella magia del gioco capace di generare illusione o speranza. Infine il viaggio nell’Estremo Oriente, immaginato da «I Nuovi Pazzi» attraverso il carro «Esprimi un Desiderio» per raccontare la tradizione delle lanterne, e quello nel verde infinito dell’Amazzonia, sintetizzato dall’associazione «A.D.S.» nell’opera «Cercasi Sogni» attraverso la quale il respiro del mondo si fa voce.

Ad accompagnare l’ultima sfilata dei carri allegorici sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana anche uno straordinario spettacolo di polvere pirica. L’orario prestabilito sarà quello delle ore 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai fuochi d’artificio.

«Domani si conclude una kermesse che ha regalato anche quest’anno indimenticabili momenti di festa. Una kermesse che non coinvolge solo la nostra Città ma l’intera Costiera Amalfitana – dice il Sindaco, Antonio Capone – Registriamo un altro grande successo di critica e di pubblico grazie all’impegno di tanti. Tutte le generazioni a Maiori sono protagoniste di questa manifestazione perché i maioresi hanno dimostrato di avere il Carnevale nel sangue. Perché ciascuno ha partecipato a questo evento contribuendo alla sua organizzazione e alla sua crescita. Non dimentichiamo che il nostro evento si è fortemente accreditato su scala nazionale grazie alla capacità di creare sinergie importanti con gli altri carnevali d’Italia. Come Amministrazione Comunale abbiamo profuso un forte impegno garantendo quel sostegno che l’evento e l’intera organizzazione meritano: dalla comunità di carristi sempre più folta, competente e appassionata, ai gruppi di ballo con le loro coreografie e i loro costumi. A tutti quelli che sono dietro le quinte, e sono tantissimi, va il nostro grazie perché sono l’anima di un evento che non solo regala gioia ma consolida il nome di Maiori in questo straordinario segmento di festa e di allegria».

L’evento si concluderà presso il Porto Turistico con l’assegnazione del trofeo dedicato alla memoria Roberto Di Martino e la proclamazione dei vincitori che avverrà per effetto del verdetto di una giuria tecnica. A valutare i carri saranno i componenti della Fondazione Carnevale di Putignano e cinque rappresentanti del Carnevale di Viareggio, mentre i balletti verranno giudicati da una giuria composta da nove maestri di danza provenienti dalle scuole della Campania.

«Questa sarà certamente un’altra edizione memorabile – dice con soddisfazione il Direttore Artistico, Alfonso Pastore – Soprattutto per la qualità delle opere in concorso e per il grande entusiasmo che ha accompagnato l’intera kermesse. Ci avviamo alla fine di un evento che ormai si è accreditato per la sua straordinaria forza attrattiva. Anche quest’anno, seppur con qualche difficoltà sopraggiunta a causa dell’ondata di maltempo, abbiamo regalato indimenticabili momenti di festa grazie all’impegno di tanti, alla maestria degli artigiani della cartapesta e alla bravura dei gruppi di ballo».

A Maiori sarà presente anche una troupe di Carnevali d’Italia che con le proprie telecamere realizzerà una serie di contenuti live mentre i ragazzi del Forum Dei Giovani, che anche quest’anno assegneranno il «Premio Allegria», saranno protagonisti del «Forum dal Balcone» con interviste ai protagonisti del Carnevale durante le sfilate.

Per l’occasione sono previsti anche collegamenti marittimi garantiti dalle compagnie di navigazione. Travelmar ha previsto corse da Salerno verso Maiori alle 9 e alle 9.40 (partenze anche da Cetara alle 9.15 e alle 10 e da Amalfi alle 13, 14.15, e 16.30) mentre il ritorno alle 13.20, 16.45 (in questi orari i traghetti faranno sosta anche a Cetara) e alle 18.45. Grassi Junior invece garantirà collegamenti da Salerno verso Maiori alle 9.50 (il traghetto farà tappa anche a Cetara alle 10.15) e alle 14.35 mentre il ritorno alle 13.50 (con sosta a Cetara) e alle 18.35. Altri collegamenti da Amalfi alle 13.15 e da Positano alle 8.40 e alle 12.50. Il ritorno alle 13.50 e alle 18.30.

