Quaranta visite ortopediche e cardiologiche gratuite effettuate dai medici del “Rotary Club Salerno Est” e del “Rotary Club Salerno Picentia” presso Il PalaSilvestri di Matierno.

Oltre quaranta screening: cardiologici, con il dottor Vincenzo Capuano, e ortopedici, con la dottoressa Rossella Cirillo, sono stati effettuati presso il complesso sportivo PalaSilvestri di Matierno in occasione della terza giornata del service “Il Villaggio del Benessere” organizzato dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dall’ingegnere Ermanno Lambiase che ha spiegato le finalità del progetto:” L’obiettivo del “Villaggio del Benessere” è quello di rendere consapevolezza dell’importanza preventiva che hanno sulla salute di ciascuno di noi: la valutazione clinica, la pratica sportiva e lo stare insieme. Il progetto è realizzato in collaborazione con i Club Rotary gemmati dal “Rotary Club Salerno Est”: “Salerno Picentia” presieduto da Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati” presieduto da Vittorio Villari; “Nocera Inferiore Apudmontem” presieduto da Marianna Giannella; “ Club Global Roots” presieduto da Maria Vittoria Gargiulo; con il “Club Rotaract Salerno Est” presieduto da Giovanna Morea; con il “ Comitato di Quartiere Pastorano” presieduto da Mimmo D’Amore, e con la “Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, affidata a Don Massimo Della Rocca”. L’ingegner Lambiase ha spiegato che il progetto offre, oltre a un duplice consulto clinico medico specialistico gratuito, anche l’opportunità di conoscere e praticare delle attività sportive grazie alla collaborazione con alcune società sportive del territorio come la “Hippo Basket” presieduta dal dottor Giosafat Frascino, che ha coordinato le attività sportive di alcuni bambini mentre i loro genitori effettuavano gli screening:” Con i nostri responsabili: Michele Masturzo, Direttore del settore Mini Basket; Aldo Russo Direttore Tecnico della struttura, con il nostro dirigente Giovanni Carmando e con alcuni nostri istruttori avviciniamo alcuni bambini , con un’età compresa dai cinque ai dieci anni, al mondo del Basket”. La dottoressa Rossella Cirillo, Dirigente Medico del Reparto di Ortotraumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno, specialista in Microchirurgia della mano, ha effettuato oltre 20 visite ortopediche e di traumatologia inerenti alle patologie della mano, ma non solo:” Ho visitato soprattutto pazienti anziani che hanno patologie artrosiche come la rizoartrosi, la sindrome del tunnel carpale e la malattia di Dupuytren, ma anche pazienti con artrosi al ginocchio o del piede”. La dottoressa Cirillo ha spiegato che spesso i pazienti manifestano un forte dolore che cercano di risolvere facendo abuso di farmaci antinfiammatori:” Ho consigliato loro di eseguire degli esami strumentali e successivamente di effettuare una visita presso la nostra Azienda Ospedaliera”. La dottoressa rotariana, socia del “Rotary Club Salerno Est”, ha sottolineato l’importanza della prevenzione:” È importante effettuare degli screening ortopedici almeno una volta l’anno già in giovane età, soprattutto in presenta di familiarità con le patologie della mano, del piede o del ginocchio. Nel caso degli anziani è importante monitorare la patologia ogni sei mesi effettuando delle visite ortopediche”. La dottoressa Cirillo ha spiegato quali sono i campanelli d’allarme che possono far presagire una patologia della mano:” Delle parestesie come formicolii e intorpidimento: la sensazione di “addormentamento” delle dita o di impastamento della mano”. Il dottor Vincenzo Capuano, Cardiologo, ha eseguito degli screening cardiovascolari alle persone visitate alcune delle quali avevano già avuto problemi cardiovascolari:” Le malattie cardiovascolari sono tra le principali causa di mortalità e malattia nel mondo occidentale. Le malattie come l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete mellito, il sovrappeso e l’obesità, si sviluppano per stili di vita non corretti e per condizioni genetiche sfavorevoli. Queste condizioni patologiche, sono almeno in parte reversibili, quando diagnosticate e trattate in tempo. È importante conoscere i fattori di rischio prevalenti nella popolazione. La cultura della salute è indispensabile per promuovere azioni mirate ed efficaci: la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. È importante praticare attività fisica aerobica; un’alimentazione corretta, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo; non bisogna acquisire più di un certo numero di calorie altrimenti c’è sovrappeso, sindrome metabolica o addirittura obesità. Fondamentale non assumere sostanze nocive come il fumo di sigarette, l’alcol o altre sostanze più importanti”. Il dottor Antonio Brando, Responsabile Scientifico del progetto ha ricordato alcune delle aree di interesse del Rotary:” La salute, la salute materno – infantile, l’alfabetizzazione, la tutela dell’ambiente. Periodicamente noi proviamo, volontariamente, ad affiancare le realtà sanitarie locali, suggerendo dei colloqui clinico – sanitari che possono offrire una finestra sulla propria salute. Da centoventuno anni il Rotary fa del servire al di sopra di ogni interesse personale il suo perno principale”. È intervenuto il Cavaliere Tony Ardito Assistente del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, che ha sottolineato come l’iniziativa del “Rotary Est “rientra nel vero spirito rotariano: “Quello del Club Salerno Est è un Servizio rotariano a tuttotondo. Una iniziativa diversificata, spalmata su più domeniche che va incontro alle esigenze vere della Comunità, quali il benessere e la salute, peraltro scendendo in strada e andando nei quartieri; fra la gente. Tutto ciò in linea con lo spirito autentico e il fine primario della nostra appartenenza: Servire”. A coordinare le prenotazioni è stato il presidente del “Comitato di Quartiere di Pastorano” Mimmo D’Amore coadiuvato da Gianluca Vinciguerra. Presente l’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto che ha apprezzato l’iniziativa:” Il Rotary è vicino ai quartieri periferici che hanno bisogno di un’attenzione particolare. La prevenzione è un elemento fondamentale per agire in maniera consapevole su alcune patologie che prese in tempo possono essere curate”. È intervenuto per un saluto il dottor Massimiliano Natella, già Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno, che ha sottolineato l’importanza del progetto rotariano:” È importante essere presenti e avvicinarsi alla popolazione di questo quartiere popolare dove c’è bisogno di assistenza anche da parte di associazioni come il Rotary che da tempo, in sinergia con le istituzioni, ha organizzato varie iniziative”. Durante la mattinata sono state offerte a tutti i presenti delle fette di pane tostato spalmate con miele di castagno o ricoperte di olio extravergine prodotto nell’azienda del socio del “Rotary Club Bellizzi – Montecorvino Rovella” Raffaele Elia, mentre il Prefetto del “Rotary Club Salerno Est “, Vincenzo Grieco ha offerto il caffè prodotto nella sua azienda. Il Presidente Ermanno Lambiase ha annunciato il prossimo incontro:” Sarà organizzato il 22 marzo presso i locali della parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, dove saranno effettuati screening sul diabete, con il dottor Raffaele Napoli, e sulla patologia prostatica con il dottor Antonio Brando.

Aniello Palumbo

