Givova Scafati supera Cremona

Vincere anche le partite spigolose, quelle dove la squadra non gioca al meglio e per metà gara le percentuali da tre sono nettamente sotto media. Così la Givova Scafati si scopre cinica, anzi soprattutto pragmatica. Con la panchina che riesce a contribuire – con le giocate di Pullazi recuperato, del solito Caroti e di un Chiera in crescita – in maniera determinante nei momenti decisivi. Il resto è garantito dal solito Mascolo e dal duo americano Allen-Walker. Cremona, che si è dimostrata avversario ostico e ha perso quasi subito Kadeem Allen per infortunio, è battuta: 81-72. Così i gialloblu possono festeggiare il Natale regalandosi un successo e un passo in avanti in classifica. Ora sono cinque vittorie nelle ultime sei gare, in attesa del derby di Avellino del 28 dicembre.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

Juvi Cremona: Allen, Garrett, Allinei, Bartoli, Bortolin.

La partita:

L’inizio di gara non è da highlights: tanti errori e palle perse. Al 5’ sono già 3 per Scafati e addirittura 4 per Cremona. Con il punteggio che rimane sempre in equilibrio (10-9). I lombardi restano in linea di galleggiamento grazie soprattutto alle triple. All’8’ ne hanno messe già a segno tre (una Vecchiola e due Allinei) su sei tentativi di squadra. Con i gialloblu che restano a secco per nove minuti da oltre l’arco (0 su 5) fino a quando Allen non rompe il ghiaccio (19-17, che è anche il punteggio con il quale si chiude il primo quarto). Nel secondo quarto, Vitucci cerca nuova linfa da Caroti e Fresno. E l’italoargentino risponde subito con un paio di giocate difensive. Ma i problemi per i padroni di casa restano le polveri bagnate dalla lunga distanza (2 su 9 da tre al 14’) e le palle perse che continuano ad essere troppe. Tant’è che il coach della Givova è costretto a chiamare timeout al 15’ quando Garrett infila una tripla che fissa il punteggio sul 25-28. Rientra Mascolo e appare sul campo anche Pullazi, recuperato dopo qualche problema fisico in settimana, che segna immediatamente proprio su assist del suo playmaker. Un botta e risposta Caroti-Garrett nelle triple, poi una penetrazione di Mascolo e un tap in di Walker ribaltano il risultato nel giro di pochi secondi: così al 17’ è 34-33. Le percentuali per Scafati migliorano in questa fase di partita. Infatti Pullazi segna da 3 e Allen dalla lunetta converte due liberi. Per la Givova a un minuto dalla fine del primo tempo è massimo vantaggio (+6 sul 41-35). Mollura è un fattore in difesa – lo sarà per l’intero match – riuscendo a mettere la museruola a Garrett. E si va al riposo senza ulteriori canestri realizzati. Al ritorno in campo, Scafati è in fase down, in 5 minuti riesce a segnare soltanto due punti con Walker. A differenza di Cremona che ne piazza dieci e ribalta così risultato e inerzia: 43-45 al 15’. La Givova si risveglia dal torpore e il tiro dalla lunga distanza che finora era stato una croce, diventa delizia. Prima con Walker e poi con Caroti sempre da tre. A 60 secondi dalla fine del terzo quarto è pari 51, con i padroni di casa che comunque ancora hanno tanta difficoltà nella gestione sia della fase offensiva che della difesa. Nel finale, ai canestri di Barbante e Vecchiola, rispondono i gialloblu sempre con triple, stavolta di Pullazi e Caroti. Si va all’ultimo mini riposo sul 57-56. Nel momento più complicato della gara il jolly arriva dalla panchina. Ed è Chiera. Una tripla e un jumper da 2 dell’italo argentino, al 32’ è 63-56. Cremona però non molla. Ma c’è sempre Chiera di nuovo con una tripla. Gli risponde Garrett con la stessa moneta. Poi Mascolo s’inventa una penetrazione con sottomano da applausi (68-64 al 35’). L’inerzia è tutta nelle mani dei padroni di casa. Un paio di giocate difensive e in attacco ancora Mascolo con Walker. Al 37’ c’è massimo vantaggio: +10 quando il tabellone dice 74-64. Che diventa +11 a due minuti dalla sirena finale sul 79-68. Oramai è garbage time. Il cronometro scandisce gli ultimi istanti di gara e si chiude sull’81-72.

Le dichiarazioni di coach Vitucci:

“Questo è un campionato complicato ed equilibrato, ogni partita è difficile e va affrontata sempre al meglio. Oggi abbiamo impiegato troppo a prendere le misure dell’avversario e fatto qualche errore di troppo. Dobbiamo lavorare ancora su questo fronte. Va bene la vittoria, ma bisogna sistemare delle cose per tentare di fare dei passi in avanti nel gioco. Di buono prendiamo i due punti contro una squadra ostica, sono stati molto bravi e vanno fatti loro i complimenti”.

Givova Scafati – Juvi Cremona 81-72 (19-17, 22-18, 16-21, 24-16)

Givova Scafati: Walker 21, Chiera 8, Iannuzzi 5, Mollura, Allen 11, Italiano 1, Mascolo 16, Pullazi 8, Caroti 11, Fresno.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Juvi Cremona: Allen 2, Panni n.e., Di Croce n.e., Del Cadia 8, Fiodo n.e., La Torre 3, Barbante 8, Allinei 10, Vecchiola 12, Garrett 25, Bartoli 4, Bortolin.

Head coach: Luca Bechi; assistente Cesare Riva.

