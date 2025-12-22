Camera di Commercio intitola sala del Consiglio ad Augusto Strianese

Lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale – via Roma 29, Salerno – si terrà la cerimonia per intitolare la sala del Consiglio, tradizionalmente adibito alle riunioni istituzionali, alla memoria dell’indimenticato ex Presidente della Camera di Commercio, il Dott. Augusto Strianese.

L’intitolazione rappresenta un doveroso e sentito omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della Camera di Commercio di Salerno e l’intero panorama socio-economico del nostro territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...