“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” con il Governatore Angelo Di Rienzo.

“Uniti per Fare del Bene”, che è il tema presidenziale del Rotary International per l’anno 2025-2026, rappresenta l’essenza dei rotariani ed è anche la sintesi del Natale che invita all’unione, alla solidarietà e al bene comune”. A ricordare che il Natale incarna perfettamente lo spirito del Rotary è stato il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, l’architetto Angelo Di Rienzo, che ha visitato il “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto dall’imprenditore Vittorio Villari, in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” tenutasi presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato san Severino. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla giovanissima Past President dell’Interact Club Salerno Nord dei Due Principati, Giulia De Leo, il Presidente Vittorio Villari ha ricordato i progetti realizzati nella prima parte dell’anno:” Servire, progettare per i più deboli, per i meno fortunati, per le persone che vivono nel disagio: agire, non girandosi dall’altra parte, rendere le proprie comunità un posto migliore dove vivere, rappresenta la mission di ogni buon rotariano. Per raggiungere questo obiettivo anche quest’anno stiamo realizzando vari progetti: “Aggiungi un Pasto a Tavola”, ideato dal Past President Antonino Sessa, realizzato in collaborazione con il “Banco Alimentare”, diretto da Roberto Tuorto, e con la “Caritas Diocesana”, coordinata da Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità, dedicato alle persone della Valle dell’Irno che vivono nel disagio e che purtroppo in questo periodo sono sempre di più. Abbiamo collaborato al progetto “Colora l’Istruzione”, grazie al quale abbiamo consegnato ai bambini meno abbienti, che frequentano le scuole elementari e medie, materiale didattico raccolto presso le cartolibrerie del territorio salernitano. Stiamo contribuendo al progetto “Un Panettone Sospeso”, insieme a tutti i Club Rotary, Rotaract, Interact e Inner Wheel salernitani: “Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” (Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Stiamo portando avanti i progetti per le scuole medie e superiori del nostro territorio seguiti dalle nostre socie Giancarla Sellitto e, Maria Rosaria Di Ronza. Stiamo anche seguendo i progetti dedicati all’etica e alla legalità con il Club capofila di Maddaloni. Con la collaborazione della Proloco Fiscianese, con le associazioni “Vivi Fisciano”, “La Solidarietà” e con il Comune di Fisciano stiamo realizzando vari progetti: “Le Domeniche della Salute”; il restauro di un monumento realizzato nel 1920 nella frazione di Penta, dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, ed anche la pubblicazione di un libro sul culto di San Michele Arcangelo ed in particolare sul Santuario di San Michele Arcangelo alla frazione Carpineto. Abbiamo partecipato al progetto “Ballando sotto le Stelle”, organizzato dal Club Inner Wheel Salerno Carf, presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, insieme a tutti i Club Rotary ed Inner Wheel salernitani. Abbiamo organizzato vari incontri con relatori eccellenti come quello con il professor Piero Sandulli, titolare della cattedra di Diritto Processuale Civile e Sportivo nell’Università di Roma “Foro Italico”; Professore invitato di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università che ha approfondito il tema dei mezzi di tutela alternativi al processo e ricordato l’amico Pietro Mennea”. Su invito dell’avvocato Gaetano Pastore abbiamo organizzato un importante incontro con il dottor Massimo Ballotta, Board Director Elect del “Rotary International”, che ci ha parlato del futuro del Rotary. All’incontro ha partecipato anche l’avvocato siciliano Ferdinando Testoni Blasco, Past Governor del Distretto 2110, Presidente della Commissione della Rotary Foundation, dal 2012 Presidente della “Fondazione Pasquale Pastore”. Il Governatore Angelo Di Rienzo, dopo aver parlato con il Presidente e con i soci del “Consiglio Direttivo del Club, ha incontrato anche i giovani rotariani del Rotaract e dell’Interact. Il Presidente del “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati”, Vincenzo Guglielmelli, ha ricordato i vari progetti realizzati: “Insieme agli altri Club Rotaract salernitani abbiamo realizzato il progetto distrettuale “Giochiamo a fare Rotaract”. Con il nostro Club padrino, abbiamo partecipato ad alcune giornate previste dal progetto “Le Domeniche della Salute” e al convegno organizzato presso il centro “La Solidarietà” di Lancusi in occasione della “Giornata internazionale della violenza contro le donne”. Abbiamo organizzato l’evento “Luci d’Artista” il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato “L’Abbraccio” impegnata a sostenere le famiglie di minori con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Stiamo continuando il progetto “Badema”, nato con l’intento di onorare la memoria del Socio del “Rotaract Club Nocera Inferiore – Sarno”, Enrico de Mattia, e di sviluppare un vero e proprio percorso per evitare episodi di isolamento, smarrimento ed attacchi di bullismo. Stiamo partecipando anche al progetto dell’organizzazione italiana InYourShoes che consiste nel donare scarpe da ginnastica usate ma in buone condizioni per giovani atleti in Kenya. A breve organizzeremo la “Cena al Buio” in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS di Salerno. Il quattordicenne Christian Ceglia Presidente del “Club Interact Salerno Nord Dei Due Principati ha ricordato al Governatore i principali progetti realizzati nel corso dei primi mesi del suo mandato interactiano:” Abbiamo collaborato alla realizzazione del tradizionale progetto con il “Banco Alimentare” a quello sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Abbiamo partecipato anche alle varie iniziative organizzate dal nostro Club padrino insieme all’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, della quale fanno parte molti dei soci del nostro Club. Soddisfatto dell’incontro il Governatore Angelo Di Rienzo:” Ho constatato la capacità progettuale del Club, legata al proprio territorio, all’attenzione ai beni culturali, all’esclusione sociale, alla salvaguardia ambientale, ai giovani: un grande Club che ha una grandissima vocazione al Service. I giovani del Rotaract e dell’Interact hanno una grande capacità di essere socialmente responsabili”. Il Prefetto Angelo D’Auria ha presentato gli zampognari Francesco Cuozzo, alla ciaramella, e Vincenzo Mercurio, alla zampogna che, come da tradizione, hanno eseguito brani simbolo del Natale, come “Tu scendi dalle stelle”, creando una magica atmosfera natalizia. (Foto di Lucio De Caro).

Aniello Palumbo

