Concerti di Natale di beneficenza a Ravello, Massimo Ranieri lunedì 29

Durante le festività natalizie la Fondazione Ravello – presieduta da Alessio Vlad, con la direzione generale di Maurizio Pietrantonio e la direzione artistica di Lucio Gregoretti – propone due appuntamenti di grande prestigio che segneranno la riapertura dell’Auditorium Oscar Niemeyer alla musica.

Il primo è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 21 e vedrà protagonista uno dei nomi più amati della scena musicale e teatrale italiana: Massimo Ranieri, che torna a Ravello con lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, ispirato all’omonimo programma televisivo e concepito come omaggio al varietà di una volta.

Il secondo appuntamento è il tradizionale e atteso Concerto di Capodanno, in calendario giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 18. Sul podio il direttore spagnolo Jordi Bernàcer, applaudito nei principali teatri europei, alla guida dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Accanto a lui, due interpreti tra i più richiesti della scena operistica internazionale: il soprano Maria Kokareva e il baritono Amartuvshin Enkhbat, protagonista verdiano acclamato sui palcoscenici di tutto il mondo.

Per volontà della Governance della Fondazione Ravello il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a sostegno di Medici Senza Frontiere.

L’organizzazione umanitaria non governativa, attiva dal 1971, fornisce soccorso sanitario e assistenza alle popolazioni che vivono in contesti in cui il diritto alle cure non è garantito. Nel 2025 Medici Senza Frontiere opera in 75 Paesi con oltre 65.000 operatori, tra personale impiegato e volontari, coordinati da sei centri operativi con sede in Belgio, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Spagna e Costa d’Avorio, oltre a numerose sezioni partner impegnate nella gestione diretta dei progetti, nella raccolta fondi, nel reclutamento del personale umanitario e nelle attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

I biglietti sono disponibili online su www.ravellofestival.com, su www.etes.it e, nei giorni degli spettacoli (29 dicembre e 1° gennaio), presso il botteghino dell’Auditorium a partire da tre ore prima dell’inizio.

Per informazioni: boxoffice@ravellofestival.com.

