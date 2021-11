Giovani, Aree interne e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sabato 6 alla Certosa di Padula.

Si terrà sabato 6 novembre 2021 alle ore 10.30, presso la prestigiosa location della Certosa, il sesto seminario zonale organizzato da Europe Direct Salerno in collaborazione con il Comune di Padula.

“Giovani, Aree interne e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” è questo il tema scelto per l’evento che toccherà, attraverso interventi tecnici ed istituzionali, il delicato argomento dell’attesissimo PNRR. Quanti fondi sono destinati alle nuove generazioni? Come verranno distribuiti i finanziamenti? Le aree interne riceveranno la giusta attenzione? Ma soprattutto i giovani hanno i mezzi giusti per intercettare tali economie?

Queste alcune delle domande che verranno discusse durante la seduta di inizio novembre.

“Non siamo nuovi a questo tipo di seminari – dichiara Francesco Piemonte, Responsabile Centro Europe Direct Salerno – ma farlo all’interno della Certosa di Padula ci inorgoglisce non poco. Con questo incontro avremo modo di “collegare” uno dei fiori all’occhiello del nostro patrimonio territoriale con il resto d’Europa, toccando temi di assoluta attualità all’interno di un’incredibile location storica qual è la Certosa. Ringrazio il Comune per l’essenziale supporto e tutti i partner che stanno contribuendo a supportarci in questo percorso con lo Europe Direct”.

Il seminario vede il patrocinio di: Regione Campania Provincia di Salerno Comunità Montana Vallo Diano Città di Padula Piano Sociale di Zona S10 – Sala Consilina

Gli interventi, moderati da Maria Carla Ciancio – direttrice del giornale on line politichegiovanili.com – vedranno i saluti istituzionali di:

Michela Cimino – Sindaco di Padula

Francesco Cavallone – Presidente Comunità Montana Vallo di Diano

Vittorio Esposito – Piano Sociale di Zona S10

Giovanni Guzzo – Delegato istruzione e politiche giovanili Provincia di Salerno

Corrado Matera – Consigliere Regione Campania

Tommaso Pellegrino – Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Francesco Piemonte – Responsabile Europe Direct Salerno

E gli interventi di:

Tiziana Medici – Esperta in sviluppo locale

Andrea Orio – Ricercatore Politiche Pubbliche Università degli Studi di Salerno

Francesco Barbarito – Coordinatore provinciale Forum Giovani Salerno

Paolo Senatore – Community Manager Centro Europe Direct Salerno

L’evento, aperto al pubblico, si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-covid.