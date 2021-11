Givova Scafati, gara interna contro Chiusi.

Si disputerà in anticipo sabato sera, alle ore 20:30, la sfida valevole per la sesta giornata

del girone rosso del campionato di serie A2 Old Wild West. Sul parquet del PalaMangano si

affronteranno i padroni di casa della Givova Scafati e gli ospiti della Umana Chiusi.



I due quintetti si sono già affrontati nel precampionato e precisamente nel primo turno

delle Final Eight di SuperCoppa 2021, sul neutro di Lignano Sabbiadoro.

In quella occasione, fu necessario un tempo supplementare per decidere la formazione che avrebbe avuto accesso al turno successivo: ad avere la meglio fu la formazione toscana, che si impose 71–74.



Non fu una bella partita quella della compagine dell’Agro, che tirò con brutte percentuali, tali da pregiudicare l’esito finale della contesa, che premiò invece la caparbietà e la

gagliardia dei neopromossi avversari.



Quella che andrà di scena sabato sera sarà tutt’altra sfida, in cui entrambi i team sfoggeranno i progressi fatti nel corso delle ultime settimane, che hanno permesso a quello di

casa di occupare la vetta solitaria del raggruppamento e quello ospite di piazzarsi al terzo

posto, assumendo l’etichetta di sorpresa di questa prima parte di stagione agonistica.



L’AVVERSARIO

Con in panchina coach Giovanni Bassi, all’esordio nel secondo più importante campionato italiano, la truppa biancorossa ha iniziato con il giusto piglio, per merito anche di

una campagna acquisti che si è rivelata azzeccata e l’allestimento di un roster più che

competitivo, in cui primeggiano i due statunitensi Wilson (centro da 19,4 punti e 11,2 rimbalzi di media) e Medford (playmaker da 12,2 punti e 4,6 assist di media), seguiti a ruota dall’italo

argentino Musso (guardia da 10 punti di media), la scorsa stagione in casacca gialloblù

scafatese. I senesi dispongono poi di altri interessanti atleti che farebbero le fortune di

numerose altre società di serie A2, come la guardia Pollone e l’ala grande Fratto (8 punti di

media per entrambi), oppure l’esperto centro Ancellotti (6,8 rimbalzi di media) e i veterani Mei (guardia) e Carenza (ala grande), a cui vanno aggiunti i giovani e promettenti Raffaelli

(playmaker), Criconia (guardia) e Biancotto (guardia).



LE DICHIARAZIONI

Il coach Alessandro Rossi: «Cerchiamo di cavalcare l’onda di positività che ci avvolge,

senza mai perdere di vista l’obiettivo da raggiungere nel medio lungo periodo, ovvero quello di migliorare e di correggere i nostri difetti, cercando di mettere invece in luce i nostri pregi. Il

gruppo sta lavorando bene, con la giusta intensità, consapevole che la sfida contro Chiusi di sabato sera non sarà affatto semplice. I nostri prossimi avversari ci hanno già dato un dispiacere in SuperCoppa, per cui conosciamo il loro valore. Giocano una bella pallacanestro, muovono bene il pallone in attacco, ciascun giocatore ha un ruolo ben definito, occupano bene gli spazi in difesa e sanno essere sia fisici che dinamici: insomma hanno tante carte da poter giocare. Quella di SuperCoppa fu una partita molto difficile per noi, proprio per questo motivo ci stiamo preparando al meglio, con l’obiettivo di imporre il ritmo che vogliamo alla partita. Ci servirà una consistenza difensiva più importante di quella di domenica scorsa, in cui abbiamo difeso al di sotto dei nostri standard, mentre in attacco dobbiamo ritrovare il flusso del gioco e velocizzare la circolazione

della palla e degli uomini. Abbiamo la giusta mentalità, quella di chi non si accontenta mai; siamo sempre più affamati e desiderosi di migliorarci».



Il centro statunitense Ed Daniel: «Sto cercando di trovare quanto prima la mia migliore

forma fisica. Sto impiegando forse un po’ troppo tempo, ma sono vicino a quei livelli standard a cui sono abituato. A Scafati ho trovato un ottimo ambiente in cui lavorare, a partire dallo

spogliatoio, fatto di ragazzi seri che si impegnano al massimo per riuscire ad ottenere i risultati che stiamo ottenendo sul campo. Abbiamo finora conquistato cinque vittorie, giocando duro e con le giuste motivazioni, le stesse che ci accompagnano ora alla sfida contro Chiusi, che vogliamo superare per vendicare la sconfitta subita nel precampionato. Per tale motivo, ci stiamo allenando forte, consapevoli che per spuntarla dovremo rispettare il nostro piano partita. Chiusi è una squadra tosta, ma può essere battuta e vogliamo superarla soprattutto per regalare un altro bel successo al nostro pubblico, che verrà sicuramente numeroso a sostenerci».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega

Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale

del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del

digitale terrestre) nel giorno di martedì 9 novembre (ore 20:40) ed in replica nel giorno di

mercoledì 10 novembre (ore 15:00).