Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti al Museo di Pontecagnano.

Sabato 24 e Domenica 25 settembre il Museo Archeologico di Pontecagnano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2022 (#GEP2022) con un ricco programma di attività che, come di consueto, prevede per la serata del sabato l’apertura al pubblico fino alle 22.30 con ingresso simbolico a 1 euro. Il tema scelto quest’anno a livello internazionale – “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” – rientra nella programmazione annuale del MAP che pone molta attenzione ai temi della sostenibilità, del turismo green e di prossimità, dell’accoglienza e dell’accessibilità, anche nell’ottica di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale ereditato.

Sabato 24 settembre, ore 20.30

La serata di sabato si aprirà alle 20.30 con la performance di danza contemporanea Contaminazioni a cura delle Associazioni Campania Danza, direzione artistica di Antonella Iannone, e Borderline Danza, direzione artistica di Claudio Malangone, che permetterà di attraversare il Museo e le sue collezioni accompagnati dalla danza e dalla musica. Ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Domenica 25 settembre, ore 9.30 e 11.30

La giornata di domenica sarà dedicata all’intrattenimento e al gioco divertente e istruttivo. I piccoli visitatori del MAP, infatti, potranno dedicarsi al GiOcaPicentia, il megagioco dell’oca da pavimento che ripercorre con riferimenti e domande divertenti la lunga storia di Pontecagnano.

L’attività è adatta a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni . Primo turno: ore 9.30-11.00 Secondo turno: ore 11,30-13.00. La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n. 089/848181 . L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 2 euro, fatte salve le gratuità e le riduzioni previste dalla normativa del MiC.

Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.