Giornata mondiale degli insegnanti. Liceo “De Filippis-Galdi” e Associazione Italiana Maestri Cattolici tra Platone e Gandhi

Istituita dall’Unesco il 5 ottobre del 1994, la Giornata mondiale degli insegnanti è l’occasione per una riflessione sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti.

Il motto di Gandhi “Occhio per occhio…il mondo diventa cieco” è il titolo dell’incontro curato dal Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni che dà appuntamento giovedì, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del complesso monumentale di “San Giovanni”.

Dopo i saluti della Dirigente scolastica del Liceo “De Filippis-Galdi”, Maria Alfano, del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, dell’Assessore all’Istruzione, Lorena Iuliano, e della Presidente della sez. di Cava de’ Tirreni dell’AIMC, Angelina Lamberti, seguiranno le performances degli studenti. Gli alunni delle classi 4As, 3Bs e 4Bs dell’indirizzo di Scienze Umane e della 4Ae, 5Ae e 3Be dell’indirizzo Economico-Sociale daranno vita ad una conversazione a più voci partendo proprio dalla citazione di Gandhi per toccare il tema della non violenza e, attraverso la Repubblica di Platone, approderanno alla concezione di “società ideale”, tracciata dal filosofo, nella quale alle donne vengono riconosciute le identiche capacità dell’uomo. Una riflessione, quindi, sull’universo femminile e sui soprusi che ancora oggi, nonostante la crescita culturale delle società, esso subisce.

A guidare le rappresentazioni saranno le Professoresse Mimma Di Nino, che è anche conduttrice, Rosa Cappelli, Grazia Gentile, Daniela Paolillo, Antonella Sellitti, Tiziana Spatuzzi.

Ma ci sarà anche una rappresentanza di scolari degli Istituti comprensivi Balzico, Giovanni XXIII, San Nicola, Carducci – Trezza e Don Bosco, Santa Lucia, retti dalle Dirigenti scolastiche, Ermelinda Rocciolo, Mariarosaria Napoliello, Raffaelina Trapanese, Filomena Adinolfi, Ester Senatore e Gabriella Liberti, ad esprimersi con disegni e poesie, nel segno della continuità tra diversi ordini di scuola.

“Essere insegnanti oggi significa essere anche mentori e guida per gli studenti – dichiara la Dirigente Maria Alfano – e orientare al futuro è un compito di particolare responsabilità, una grande sfida”. Ricordiamo che con l’adozione dell’Obiettivo 4 di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “Istruzione di qualità”, gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l’attuazione dell’Agenda sull’educazione.