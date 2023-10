Femminile palestinese, due appuntamenti a Salerno

Torna “Femminile palestinese”, la rassegna nata nel 2014 a cura di Maria Rosaria Greco con il sostegno del Centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo. L’edizione 2023 va dal 4 al 6 ottobre p.v., con incontri organizzati a Napoli e Salerno. Focus di quest’anno “il racconto”.

Nel 1982 Edward Said scrive un famoso articolo intitolato “Permesso di raccontare” per sottolineare che nonostante lo squilibrio di potere militare, economico e politico tra palestinesi e Israele, nessuno poteva impedire ai palestinesi di raccontare la loro storia, perché la Palestina può essere occupata, colonizzata e oppressa, ma la narrazione palestinese non potrà mai essere messa a tacere.

Con “Femminile palestinese” quindi ritorna il racconto della Palestina che questa volta viene fatto attraverso il fumetto e il cortometraggio. E se il focus è il racconto, la rassegna ospita ben tre incontri con il cartoonist palestinese Mohammad Sabaaneh in Italia per presentare il suo graphic novel “Racconto Palestina” appena pubblicato da Mesogea (settembre 2023) nella collana Cartographic, traduzione di Enrica Battista. E vengono proiettati due cortometraggi: “A Vittorio Arrigoni” di Giulia Rosco e Margherita Parascandolo e “il cielo di Sabra e Chatila” di Eliana Riva.

PROGRAMMA

Napoli – Mercoledì 4 ottobre doppio appuntamento

Ore 11,30 – nella Sala Conferenze di Palazzo Corigliano, incontro con il cartoonist e artista palestinese Mohammad Sabaaneh, vincitore nel 2022 del prestigioso Palestine Book Awards, che presenta il suo graphic novel “Racconto Palestina” in collaborazione con il Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell’Università di Napoli L’Orientale e con la Comunità palestinese Campania.

Con l’autore dialogano Monica Ruocco, Enrica Battista e Maria Rosaria Greco.

Ore 20,30 – presso il Ristorante Amir, via Santa Chiara 25, Mohammad Sabaaneh presenta il suo graphic novel “Racconto Palestina” in collaborazione con la Comunità palestinese Campania. A seguire cena palestinese a sostegno dell’iniziativa. Prenotazione obbligatoria al n. 081-5527380.

Con l’autore dialogano Omar Suleiman, Enrica Battista e Maria Rosaria Greco.

Salerno – Giovedì 5 ottobre

Ore 19,00 – al Teatro Ghirelli di Salerno (via Antonio Gramsci) il terzo appuntamento con il fumettista Sabaaneh che presenta il suo graphic novel “Racconto Palestina” in collaborazione con la Comunità palestinese Campania e l’associazione Emersa. Con l’autore dialogano Enrica Battista, Maria Rosaria Greco, Andrea Monetta. Letture di Omar Suleiman.

Salerno – Venerdì 6 ottobre

Ore 18,30 – al Teatro Ghirelli di Salerno (via Antonio Gramsci) proiezione di due cortometraggi: “A Vittorio Arrigoni” con la regista Giulia Rosco e l’autrice Margherita Parascandolo e “il cielo di Sabra e Chatila” con l’autrice Eliana Riva, in collaborazione con Pagine Esteri, Legambiente, Emersa e Art-tre. Serata tutta al femminile con il racconto della Palestina che continua. Con le autrici sono presenti Maria Teresa Imparato e Maria Rosaria Greco.