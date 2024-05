Giornata contro le discriminazioni di genere sul lavoro, appuntamenti nei Centri per l’Impiego lunedì 13

Lunedì 13 maggio 2024, in occasione della “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, i Centri per l’Impiego della provincia di Salerno, su impulso della competente Unità Dirigenziale, hanno organizzato eventi sul tema in oggetto.

L’apertura dei lavori è prevista per le ore 10:00 e, contestualmente al convegno, si terrà un recruiting day da parte degli operatori dei CpI, con focus sulla promozione dei servizi per il lavoro offerti alla cittadinanza e al mondo delle imprese: dai corsi di formazione gratuiti al Programma Gol, dai tirocini all’autoimprenditorialità, dallo Sportello Donna alle opportunità di lavoro all’estero con la rete Eures.